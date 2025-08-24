追高雄命案槍手 2人涉買作案車落網

羅姓男子前天在高雄住處前遭黑衣槍手狙殺十六槍喪命，警方查出凶嫌燒毀的ＢＭＷ作案車為權利車，曾轉手多次，前晚至昨天在新竹、桃園等地帶回女車主、當鋪掮客及轉手買車人等八名關係人，另拘提買車的黃姓男子及蘇姓指使人，檢方訊後依殺人罪幫助犯命黃限制住居，蘇二萬元交保候傳。

警方專案小組從被槍手燒毀的ＢＭＷ轎車追查，查出這輛車是權利車，原車主是住新竹縣的江姓女車主（廿二歲），江女這個月甫將車典當給桃園某當鋪，後來由蔡姓男子（廿七歲）仲介轉賣給車行，前天先後逮捕江女和蔡，因兩人供述車輛轉手資料，檢方先行請回。

專案小組昨天根據權利車層層轉手資料，除陸續帶回六名關係人，並拘提出面簽名買車的黃姓男子（卅歲），以及指使黃買車的蘇姓男子（卅歲）。據了解，蘇背後疑有另名影武者涉案，警詢後，黃、蘇二人被依殺人罪幫助犯移送橋頭地檢署。檢方訊後，命黃限制住居，蘇男則以二萬元交保，專案小組將釐清權利車轉手至凶嫌的過程，縮小範圍，進一步查明槍手身分。

另一方面，專案小組從槍手掌握死者生活作息、伏擊過程約五十分鐘，以及卅秒近距離連開十六槍、挑選偏僻處燒車滅證、設斷點等作案手法，研判凶嫌是職業殺手；為追查凶嫌下落，比照張介宗連續殺人分屍案辦案模式，徵調各分局三、四十名調帶高手追槍手影像及去向。

羅因涉詐欺、竊盜罪，三年前遭檢方通緝，他躲藏在同居女友的左營區文學路透天豪宅。前天上午近七點，羅外出遛比特犬，以掃把和畚箕清除狗屎時，遇殺手伏擊，對方卅秒內連續開了十六槍，羅當場死亡。

槍手駕ＢＭＷ逃逸，警方在橋頭甲典街與田中路農田旁，發現作案車輛與兩把改造槍械遭焚毀。槍手燒車滅證後逃逸無蹤，警方約在案發後二十分鐘尋獲該車。