「家後」原唱本來是他！因這原因才讓給江蕙

財閥老公現實超慘！《黑暗榮耀》 鄭星一爆紅「仍兼職送快遞」童年餓到喝馬路積水充飢

高雄左營槍擊命案有影武者 指揮買BMW男子落網

高雄左營槍擊命案有影武者 指揮買BMW男子落網

聯合報／ 記者林保光石秀華／高雄即時報導
高雄市左營槍擊命案，指揮買BMW轎車供搶手行凶的人落網，查出幕後另有影武者。記者林保光／翻攝
高雄市左營槍擊命案，指揮買BMW轎車供搶手行凶的人落網，查出幕後另有影武者。記者林保光／翻攝

高雄市左營區羅姓男子槍擊命案，警方在新竹、桃園等地，帶回多名關係人，除了涉案BMW原車主、掮客及轉手買車人，今天警方並逮捕指揮買手的蘇姓男子。據初步了解，蘇姓男子指使人買車，幕後還有1名出資人，警方正追緝中。

據了解，昨天清晨，羅姓男子在高雄市左營區文學路遭槍擊5槍，死在住處旁，槍手在旁邊的停車場，駕駛BMW逃逸，這輛車後來在高雄市橋頭區甲典街和田中路農田旁燒毀，警方在車上找到2把手槍。

警方專案小組以車追人，竟查出這輛BMW轎車江姓女車主（22歲），剛在這個月將車典當給桃園某當鋪，後來由蔡姓男子仲介，買賣權利車，轉賣給車行，再由車行轉手給另名出面簽名買車的男子，而指揮出面簽名買車的男子是1名蘇姓男子。

警方今天在新竹逮捕蘇姓男子，查出幕後疑有另名男子出資，專案小組正在新竹、桃園地區，追捕出資買車的男子，釐清全案當中。

BMW 命案 槍擊 高雄市

