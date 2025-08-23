聽新聞
0:00 / 0:00
高雄左營槍擊命案有影武者 指揮買BMW男子落網
高雄市左營區羅姓男子槍擊命案，警方在新竹、桃園等地，帶回多名關係人，除了涉案BMW原車主、掮客及轉手買車人，今天警方並逮捕指揮買手的蘇姓男子。據初步了解，蘇姓男子指使人買車，幕後還有1名出資人，警方正追緝中。
據了解，昨天清晨，羅姓男子在高雄市左營區文學路遭槍擊5槍，死在住處旁，槍手在旁邊的停車場，駕駛BMW逃逸，這輛車後來在高雄市橋頭區甲典街和田中路農田旁燒毀，警方在車上找到2把手槍。
警方專案小組以車追人，竟查出這輛BMW轎車江姓女車主（22歲），剛在這個月將車典當給桃園某當鋪，後來由蔡姓男子仲介，買賣權利車，轉賣給車行，再由車行轉手給另名出面簽名買車的男子，而指揮出面簽名買車的男子是1名蘇姓男子。
警方今天在新竹逮捕蘇姓男子，查出幕後疑有另名男子出資，專案小組正在新竹、桃園地區，追捕出資買車的男子，釐清全案當中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言