「家後」原唱本來是他！因這原因才讓給江蕙

財閥老公現實超慘！《黑暗榮耀》 鄭星一爆紅「仍兼職送快遞」童年餓到喝馬路積水充飢

高雄左營槍擊命案有影武者 指揮買BMW男子落網

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市槍擊案命案槍手昨天上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手昨天上午在文學路槍殺羅姓男子後，駕車逃往橋頭區偏僻處的農田旁燒毀作案車及２把槍械後逃逸。記者石秀華／翻攝

詐欺通緝犯羅姓男子昨早從高市左營區住處外出遛狗清掃狗屎時，遭黑衣槍手狙殺16槍喪命；槍手作案後，在橋頭偏僻無監視器農田旁燒毀作案權利車逃逸；警方為追查凶嫌下落，仿「張介宗分屍3婦案」的辦案模式，徵調各分局計約3、40名調帶高手追槍手影像及去向。

51歲詐欺及竊盜通緝犯羅姓男子3年前遭橋頭和高雄地檢署通緝，躲藏在同居女友的左營區文學路透天豪宅，昨天上午近7時，羅男身穿吊嘎、短褲照日常作息帶著比特犬外出遛狗，以掃把和畚箕清除狗屎時，萬萬沒想到會遇殺手伏擊。

羅男在鬼門開的前夕，遭殺手狙擊16槍，其中至少5槍打中頭、頸及腹部要害處，還有子彈卡在身體裡，命喪家門口；檢方已擇期後天解剖複驗，以釐清確切死因。

狙殺羅男的槍手行凶作案過程約50分鐘，見羅男倒臥血泊中，隨即轉身小跑步至停車場，撞壞柵欄逃逸，並在甲典街和田中路農田旁，燒毀作案車及2把改造槍械後逃逸無蹤。

據了解，由於燒車地點周圍無監視器，警方擴大追查，先在500公尺處找到第一支監視器，但未拍到任何影像，隨後在街道找到的公用及商家監視器，畫面都是邊邊角角，且模糊不堪。

由於今年2月初發生的7旬老翁張介宗殺害3婦分屍案，警方為了釐清張翁殺人過程及軌跡，掌握監視器畫面可能流逝的黃金時間，特地徵調各分局調閱監視器的高手加入辦案，成為偵破全案的關鍵原因之一。

為追查羅男遭槍擊命案的槍手，專案小組仿「張介宗分屍3婦案」的辦案模式，徵調各分局計約3、40名調帶高手追槍手影像及去向。

專案小組及調帶高手分別從槍手進入犯案地點的進入停車場前行動軌跡，以及犯案後燒車地點擴大範圍，從梓官、彌陀，永安以及茄萣漁港或往台南方向等地回溯追查，盼能早日緝凶。

高市槍擊案命案槍手昨天上午在文學路槍殺羅姓男子後，小跑步至停車場駕車逃逸。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手昨天上午在文學路槍殺羅姓男子後，小跑步至停車場駕車逃逸。記者石秀華／翻攝
高市槍擊案命案槍手昨天上午在文學路狙殺羅姓男子16槍，羅倒在住處家門口身亡；警方現場勘驗採證。記者劉學聖／攝影
高市槍擊案命案槍手昨天上午在文學路狙殺羅姓男子16槍，羅倒在住處家門口身亡；警方現場勘驗採證。記者劉學聖／攝影

命案 槍擊 高雄市

