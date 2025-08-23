獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

詐欺通緝犯羅姓男子昨早從高市左營區住處外出遛狗清掃狗屎時，遭黑衣槍手狙殺16槍喪命；槍手作案後，在橋頭偏僻無監視器農田旁燒毀作案權利車逃逸；警方為追查凶嫌下落，仿「張介宗分屍3婦案」的辦案模式，徵調各分局計約3、40名調帶高手追槍手影像及去向。

51歲詐欺及竊盜通緝犯羅姓男子3年前遭橋頭和高雄地檢署通緝，躲藏在同居女友的左營區文學路透天豪宅，昨天上午近7時，羅男身穿吊嘎、短褲照日常作息帶著比特犬外出遛狗，以掃把和畚箕清除狗屎時，萬萬沒想到會遇殺手伏擊。

羅男在鬼門開的前夕，遭殺手狙擊16槍，其中至少5槍打中頭、頸及腹部要害處，還有子彈卡在身體裡，命喪家門口；檢方已擇期後天解剖複驗，以釐清確切死因。

狙殺羅男的槍手行凶作案過程約50分鐘，見羅男倒臥血泊中，隨即轉身小跑步至停車場，撞壞柵欄逃逸，並在甲典街和田中路農田旁，燒毀作案車及2把改造槍械後逃逸無蹤。

據了解，由於燒車地點周圍無監視器，警方擴大追查，先在500公尺處找到第一支監視器，但未拍到任何影像，隨後在街道找到的公用及商家監視器，畫面都是邊邊角角，且模糊不堪。

由於今年2月初發生的7旬老翁張介宗殺害3婦分屍案，警方為了釐清張翁殺人過程及軌跡，掌握監視器畫面可能流逝的黃金時間，特地徵調各分局調閱監視器的高手加入辦案，成為偵破全案的關鍵原因之一。

為追查羅男遭槍擊命案的槍手，專案小組仿「張介宗分屍3婦案」的辦案模式，徵調各分局計約3、40名調帶高手追槍手影像及去向。