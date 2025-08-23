警追高雄槍擊命案警又帶回1男 買賣燒毀權利車女車主落網請回原因曝

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市左營警分局昨天下午在新竹縣查獲高雄槍擊命案買賣作案權利車的江姓女子。記者石秀華／翻攝
詐欺通緝犯羅姓男子昨天上午在高雄市左營區住處外遛狗，遭黑衣槍手狙殺16槍在家門口喪命；槍手燒毀作案權利車後逃逸；警方以車追人，昨分別逮獲疑原始買車者江姓女子及轉手蔡姓男子，因2人供述將車輛轉手資料被先行請回；警方另再拘提1男將查證權利車層層轉手至槍手手中的轉折。

警方調查，黑衣槍手槍殺51歲的羅男後，將作案的白色BMW轎車開至橋頭區偏僻又無監視器的甲典街和田中路農田旁，燒毀作案車及2把改造槍械後逃逸無蹤。

警方「以車追人」，發現作案的BMW車是新竹一家車商的權利車，派人北上追查，昨天下午3時30分先在新竹縣逮捕22歲江姓女車主，另於晚間8時30分在桃園市逮捕接手作案車的27歲蔡姓男子，漏夜將2人帶回調查，釐清兩人和死者羅男以及槍手之間的關係。

據了解，江女和蔡男僅是整起案件的「邊緣人」，曾經手該輛作案的權利車，後權利車又經層層轉手，要清查不易，因2人已交代清楚，檢方讓2人先行請回；今帶回的1男，疑也是轉手車輛的人之一，專案小組藉此層層追查，盼能查出最後駕車又燒車的槍手身分，以釐清正起槍擊案事發原因。

高市左營警分局昨天下午在桃園市查獲高雄槍擊命案買賣作案權利車的蔡姓男子。記者石秀華／翻攝
