警追高雄槍擊命案警又帶回1男 買賣燒毀權利車女車主落網請回原因曝
詐欺通緝犯羅姓男子昨天上午在高雄市左營區住處外遛狗，遭黑衣槍手狙殺16槍在家門口喪命；槍手燒毀作案權利車後逃逸；警方以車追人，昨分別逮獲疑原始買車者江姓女子及轉手蔡姓男子，因2人供述將車輛轉手資料被先行請回；警方另再拘提1男將查證權利車層層轉手至槍手手中的轉折。
警方調查，黑衣槍手槍殺51歲的羅男後，將作案的白色BMW轎車開至橋頭區偏僻又無監視器的甲典街和田中路農田旁，燒毀作案車及2把改造槍械後逃逸無蹤。
警方「以車追人」，發現作案的BMW車是新竹一家車商的權利車，派人北上追查，昨天下午3時30分先在新竹縣逮捕22歲江姓女車主，另於晚間8時30分在桃園市逮捕接手作案車的27歲蔡姓男子，漏夜將2人帶回調查，釐清兩人和死者羅男以及槍手之間的關係。
據了解，江女和蔡男僅是整起案件的「邊緣人」，曾經手該輛作案的權利車，後權利車又經層層轉手，要清查不易，因2人已交代清楚，檢方讓2人先行請回；今帶回的1男，疑也是轉手車輛的人之一，專案小組藉此層層追查，盼能查出最後駕車又燒車的槍手身分，以釐清正起槍擊案事發原因。
