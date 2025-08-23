高雄槍擊命案槍手30秒槍殺死者 警從這些手法研判是「PRO」級的

涉詐遭通緝的羅姓男子昨天上午在高雄市左營區住處外遛狗，遭黑衣槍手狙殺16槍，至少中5槍倒臥家門口喪命；槍手逃逸迄今無下落，警方專案小組從槍手掌握死者作息、伏擊過程50分鐘，以及30秒近距離連開16槍、挑偏僻處燒車滅證、設斷點等作案手法，研判凶嫌是「PRO」（專業）級的職業殺手。

51歲的詐欺及竊盜通緝犯羅姓男子3年前遭橋頭和高雄地檢署通緝，躲藏在同居女友的左營區文學路透天豪宅，昨天上午近7時，羅男身穿吊嘎、短褲照日常作息帶著比特犬外出遛狗，以掃把和畚箕清除狗屎時，萬萬沒想到會遇殺手伏擊，在鬼門開的前夕，命喪住家門口。

壯碩的黑衣槍手槍殺羅男後，迄今逃逸無蹤；警方專案小組持續追人，雖目前尚未查出槍手身分，但警方從整起槍擊案犯案過程研判槍手應是職業級殺手，或背後有影武者操控。

專案小組研判，黑衣槍手算準羅男外出遛狗的時間，昨天上午約6時許開著白色BMW權利車駛入羅男所住的透天豪宅旁的停車場埋伏，50分鐘後，果真等到羅男和愛犬從家門走出，可能怕遭犬隻攻擊，任務失敗，見羅男清除狗大便時才趨前。

據了解，監視器畫面顯示，羅男似乎和槍手打了個照面後，隨即掏槍指著羅男，羅見苗頭不對，拔腿往只離30公尺處遠的住處逃時，遭槍手從後開槍，摔倒在家門口，槍手又近距離冷血以近乎「行刑式槍決」手法朝羅補了數槍，開槍殺人過程僅約30秒，埋伏到從停車場逃逸約50分鐘。

槍手熟練且淡定地朝死者開了16槍後，隨即轉身小跑步往停車場跑，跳上BMW，撞歪柵欄後，加速逃離。槍手沿路逃往約20分鐘遠的橋頭區四周無住宅、未裝監視器的甲典街和田中路農田旁，燒毀作案轎車及作案槍械後，逃逸無蹤。