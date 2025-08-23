快訊

調查認定葉丙成未違性平法 當事台大生：被執政團隊再次鐵拳

在野：閣員逃難潮 小圈圈大風吹 張惇涵「監軍頭子」功能十足

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／鬼門開前夕高雄槍擊命案死者被打成蜂窩斃命 家屬豪宅家門口招魂

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導
詐欺通緝犯羅姓男子昨天上午在鬼門開前夕遭槍手伏擊開16槍在住處門口喪命，家屬昨下午在豪宅門前悲痛招魂。圖／讀者提供
詐欺通緝犯羅姓男子昨天上午在鬼門開前夕遭槍手伏擊開16槍在住處門口喪命，家屬昨下午在豪宅門前悲痛招魂。圖／讀者提供

高雄左營發生槍擊命案，51歲詐欺通緝犯羅姓男子昨天上午近7時許外出遛狗，清狗屎時，遭埋伏槍手伏擊，住家門口連開16槍斃命；檢警相驗，發現死者身上有子彈貫穿，身體逾5處彈孔如蜂窩，還有子彈卡在體內；羅男在鬼門開前夕喪命，家屬昨下午悲痛招魂。

據了解，詐欺和竊盜通緝犯羅姓男子昨命喪左營區文學路住處門口前，該棟4樓加蓋的透天豪宅，疑為羅男同居女友所有，根據實價登錄資料，文學路的房價一坪約29.6萬，豪宅至少有近億元價值。

昨天上午近7時許，羅男帶比特犬外出遛狗，離家約30公尺以掃把和畚箕清除狗屎時，突被一名黑衣男堵住，羅往住家方向跑，凶嫌朝羅背後開槍，羅在家門前一公尺倒地，凶嫌以近乎「行刑式槍決」手法朝他補開數槍，羅當場慘死。

檢警昨天上午相驗羅男遺體，家屬悲慟認屍，下午約2時在葬儀社協助下，於自家門口招魂，身穿黑衣的羅男妹妹及同居人神情哀戚在家門口燒紙錢、招魂。

據了解，檢警昨天初步相驗羅男遺體，發現死者不只頭、頸和腹部有多處彈孔像蜂窩，且有子彈貫穿身體，還有子彈卡在體內，為確認羅男致命傷，已擇定下周一剖驗以釐清死因。

詐欺通緝犯羅姓男子昨天上午在鬼門開前夕遭槍手伏擊開16槍在住處門口喪命，家屬昨下午在豪宅門前悲痛招魂。圖／讀者提供
詐欺通緝犯羅姓男子昨天上午在鬼門開前夕遭槍手伏擊開16槍在住處門口喪命，家屬昨下午在豪宅門前悲痛招魂。圖／讀者提供

命案 槍擊 高雄市

延伸閱讀

抓到了！高雄槍擊命案燒毀BMW權利車 租車女車主及接應男皆落網

赴高雄參加亞灣新創展 郭智輝：我還是照稿演出

攜老出遊…陸網紅10天漲粉百萬 中媒：爛牌打成王炸

Joeman新家太眼熟！　網對照「5年前開箱影片」驚呼：太勵志

相關新聞

獨／鬼門開前夕高雄槍擊命案死者被打成蜂窩斃命 家屬豪宅家門口招魂

高雄左營發生槍擊命案，51歲詐欺通緝犯羅姓男子昨天上午近7時許外出遛狗，清狗屎時，遭埋伏槍手伏擊，住家門口連開16槍斃命...

通緝男清晨遛狗 遭16槍狙殺奪命

涉詐遭通緝的羅姓男子昨在高雄市左營區住處門外出遛狗，遭一名黑衣男子連開十六槍，羅男被擊中五槍倒臥家門口喪命，凶嫌駕車逃離...

抓到了！高雄槍擊命案燒毀BMW權利車 租車女車主及接應男皆落網

詐欺通緝犯羅姓男子今早從高市左營區住處外出遛狗，清掃狗屎時，遭黑衣槍手圍堵開16槍，其中5槍打中頭頸和腹部倒臥家門口喪命...

槍手小跑步逃逸畫面曝！高雄槍擊命案 燒毀BMW車中起出2把槍

通緝犯羅姓男子今早在高市左營區住處門口外出溜狗，清掃狗屎時，遭黑衣槍手圍堵開16槍，其中5槍打中頭頸和腹部倒臥家門口喪命...

趁他清狗屎下殺手…高雄槍擊命案現場見16枚彈殼 警：財務糾紛埋伏奪命

高雄市左營區文學路今天上午6時許發生51歲羅姓男子溜狗卻遭連開16槍奪命，警方調查死者羅男的手機，發現他和凶嫌間有大筆的...

高雄槍擊命案疑與毒品財務糾紛有關 死者曾「黃鰭鮪魚藏毒」助運毒

高市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳槍擊命案，51歲羅姓男子遭槍手開12槍，其中5槍打中頭、頸和腹部喪命家門口；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。