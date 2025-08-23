聽新聞
獨／鬼門開前夕高雄槍擊命案死者被打成蜂窩斃命 家屬豪宅家門口招魂
高雄左營發生槍擊命案，51歲詐欺通緝犯羅姓男子昨天上午近7時許外出遛狗，清狗屎時，遭埋伏槍手伏擊，住家門口連開16槍斃命；檢警相驗，發現死者身上有子彈貫穿，身體逾5處彈孔如蜂窩，還有子彈卡在體內；羅男在鬼門開前夕喪命，家屬昨下午悲痛招魂。
據了解，詐欺和竊盜通緝犯羅姓男子昨命喪左營區文學路住處門口前，該棟4樓加蓋的透天豪宅，疑為羅男同居女友所有，根據實價登錄資料，文學路的房價一坪約29.6萬，豪宅至少有近億元價值。
昨天上午近7時許，羅男帶比特犬外出遛狗，離家約30公尺以掃把和畚箕清除狗屎時，突被一名黑衣男堵住，羅往住家方向跑，凶嫌朝羅背後開槍，羅在家門前一公尺倒地，凶嫌以近乎「行刑式槍決」手法朝他補開數槍，羅當場慘死。
檢警昨天上午相驗羅男遺體，家屬悲慟認屍，下午約2時在葬儀社協助下，於自家門口招魂，身穿黑衣的羅男妹妹及同居人神情哀戚在家門口燒紙錢、招魂。
據了解，檢警昨天初步相驗羅男遺體，發現死者不只頭、頸和腹部有多處彈孔像蜂窩，且有子彈貫穿身體，還有子彈卡在體內，為確認羅男致命傷，已擇定下周一剖驗以釐清死因。
