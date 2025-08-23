聽新聞
通緝男清晨遛狗 遭16槍狙殺奪命

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄報導

涉詐遭通緝的羅姓男子昨在高雄市左營區住處門外出遛狗，遭一名黑衣男子連開十六槍，羅男被擊中五槍倒臥家門口喪命，凶嫌駕車逃離，警方在橋頭尋獲凶嫌車輛，但已燒毀，車上起獲兩把改造手槍，研判計畫性預謀殺人，因羅男曾涉運毒及假車禍詐保，不排除與財務、毒品糾紛有關。

警方鎖定被燒毀的BMW作案車為權利車，循線以車追人，昨下午在新竹縣逮獲廿二歲江姓女車主，昨晚在桃園市逮捕接應的廿七歲蔡姓接應共犯。

檢警相驗羅男遺體，發現羅男頭頸和腹部有多處彈孔，疑有子彈貫穿身體，還有子彈卡在體內，下周一將剖驗釐清死因。

羅男（五十一歲）三年前因詐欺和竊盜案遭到檢方通緝，躲藏在妹妹左營區透天豪宅，昨天上午近七點，羅男帶比特犬外出遛狗，當羅男以掃把和畚箕清除狗屎時，突然有名黑衣男子堵住去路並亮槍，羅男嚇得往住家方向跑，凶嫌朝羅男背後開槍，羅男中彈倒地，凶嫌再以行刑式手法補開數槍，羅男當場慘死。

比特犬被槍聲嚇到從羅男住家小門逃回家，羅男妹妹聽聞槍響外出查看，發現哥哥倒臥血泊，警方獲報封鎖現場採證，採集到十六枚彈殼，調閱周圍監視器，發現凶嫌先將白色BMW轎車停在羅男妹妹住處後方停車場，待羅男遛狗時行凶。

凶嫌犯案後隨後跑到停車場駕車，從高楠公路逃往橋頭區，在偏僻又無監視器的甲典街和田中路旁，燒毀轎車後逃逸無蹤。

據了解，羅男十一年前曾與李姓妻舅租借大貨車及哈雷重機車，製造假車禍詐領卅餘萬元保險金，另曾利用AB車手法製造假車禍詐保；二○一五年協助屏東方姓毒梟以黃鰭鮪魚藏毒，羅男去日本接應時，調查局在高雄港報關出口前攔截五十三條黃鰭鮪魚，共查獲五十五包安毒。

警方調查羅男手機，發現羅男與多名男子有上百萬元財務糾紛，由於凶嫌趁死者遛狗時下手，不排除事先掌握羅男作息，且停車及逃跑路線顯有安排，事後焚車滅跡，計畫縝密，已鎖定特定對象追查，為防止凶嫌從南部漁港潛逃，已通報海巡加強查緝。

命案 槍擊 通緝 高雄市

