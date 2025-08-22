抓到了！高雄槍擊命案燒毀BMW權利車 租車女車主及接應男皆落網

詐欺通緝犯羅姓男子今早從高市左營區住處外出遛狗，清掃狗屎時，遭黑衣槍手圍堵開16槍，其中5槍打中頭頸和腹部倒臥家門口喪命；槍手作案後，小跑步至停車場，駕車撞歪柵欄逃逸，在橋頭燒毀作案權利車逃逸，警方以車追人，下午和晚間分別逮獲租車的江姓女子以及接應的蔡姓男子，槍手仍在逃。

左營警分局指出，槍手犯案後將作案的白色BMW轎車開至橋頭區偏僻又無監視器的甲典街和田中路旁，燒毀車後逃逸無蹤，警方在車上起出兩把改造手槍。

警方以車追人，發現作案車是權利車，今天下午3時30分先在新竹縣逮捕22歲江姓女車主，另於晚間8時30分在桃園市逮捕接應的27歲蔡姓男子，正漏夜帶回調查釐清兩人和死者羅男以及槍手之間的關係。