快訊

下月敞開大門？鮑爾擔心就業大舉放鴿 Fed降息1碼機率衝破90%

土城人倫命案…逆子弒93歲母再自戕 法院今裁定羈押

抓到了！高雄槍擊命案燒毀BMW權利車 租車女車主及接應男落網

抓到了！高雄槍擊命案燒毀BMW權利車 租車女車主及接應男皆落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
左營警分局今天下午在新竹縣查獲高雄槍擊命案作案權利車租車的江姓女子。記者石秀華／翻攝
左營警分局今天下午在新竹縣查獲高雄槍擊命案作案權利車租車的江姓女子。記者石秀華／翻攝

詐欺通緝犯羅姓男子今早從高市左營區住處外出遛狗，清掃狗屎時，遭黑衣槍手圍堵開16槍，其中5槍打中頭頸和腹部倒臥家門口喪命；槍手作案後，小跑步至停車場，駕車撞歪柵欄逃逸，在橋頭燒毀作案權利車逃逸，警方以車追人，下午和晚間分別逮獲租車的江姓女子以及接應的蔡姓男子，槍手仍在逃。

左營警分局指出，槍手犯案後將作案的白色BMW轎車開至橋頭區偏僻又無監視器的甲典街和田中路旁，燒毀車後逃逸無蹤，警方在車上起出兩把改造手槍。

警方以車追人，發現作案車是權利車，今天下午3時30分先在新竹縣逮捕22歲江姓女車主，另於晚間8時30分在桃園市逮捕接應的27歲蔡姓男子，正漏夜帶回調查釐清兩人和死者羅男以及槍手之間的關係。

左營警分局今天下午在新竹縣查獲高雄槍擊命案作案接應槍手的蔡姓男子。記者石秀華／翻攝
左營警分局今天下午在新竹縣查獲高雄槍擊命案作案接應槍手的蔡姓男子。記者石秀華／翻攝

BMW 命案 槍擊 高雄市 停車場

延伸閱讀

雙B一家親？傳Mercedes-Benz計畫向BMW採購四缸引擎！

槍手小跑步逃逸畫面曝！高雄槍擊命案 燒毀BMW車中起出2把槍

趁他清狗屎下殺手…高雄槍擊命案現場見16枚彈殼 警：財務糾紛埋伏奪命

高雄左營12槍奪命 死者家屬悲痛至殯儀館認屍

相關新聞

抓到了！高雄槍擊命案燒毀BMW權利車 租車女車主及接應男皆落網

詐欺通緝犯羅姓男子今早從高市左營區住處外出遛狗，清掃狗屎時，遭黑衣槍手圍堵開16槍，其中5槍打中頭頸和腹部倒臥家門口喪命...

槍手小跑步逃逸畫面曝！高雄槍擊命案 燒毀BMW車中起出2把槍

通緝犯羅姓男子今早在高市左營區住處門口外出溜狗，清掃狗屎時，遭黑衣槍手圍堵開16槍，其中5槍打中頭頸和腹部倒臥家門口喪命...

趁他清狗屎下殺手…高雄槍擊命案現場見16枚彈殼 警：財務糾紛埋伏奪命

高雄市左營區文學路今天上午6時許發生51歲羅姓男子溜狗卻遭連開16槍奪命，警方調查死者羅男的手機，發現他和凶嫌間有大筆的...

高雄槍擊命案疑與毒品財務糾紛有關 死者曾「黃鰭鮪魚藏毒」助運毒

高市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳槍擊命案，51歲羅姓男子遭槍手開12槍，其中5槍打中頭、頸和腹部喪命家門口；...

高雄左營12槍奪命 死者家屬悲痛至殯儀館認屍

今天上午近7時，高市左營區文學路688巷弄發生51歲羅姓男子溜狗卻遭連開12槍斃命，凶嫌作案後駕駛BMW逃逸仍未落網，羅...

高雄左營遭行刑槍擊死者 曾參選里長

高雄羅姓男子今天上午遭槍擊爆頭死亡，據了解，羅男曾在近15年前參選高雄市前鎮區里長，但選前1天因散播不實內容，要影響選情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。