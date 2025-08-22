快訊

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

聽新聞
0:00 / 0:00

趁他清狗屎下殺手…高雄槍擊命案現場見16枚彈殼 警：財務糾紛埋伏奪命

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導
左營警分局長謝承甫說明文學路槍擊案情，證實凶嫌後滅證燒車，但已初步掌握可能身分。記者巫鴻瑋／攝影
左營警分局長謝承甫說明文學路槍擊案情，證實凶嫌後滅證燒車，但已初步掌握可能身分。記者巫鴻瑋／攝影

高雄市左營區文學路今天上午6時許發生51歲羅姓男子溜狗卻遭連開16槍奪命，警方調查死者羅男的手機，發現他和凶嫌間有大筆的財務糾紛，但實際金額仍需釐清，目前凶嫌身分已初步掌握，檢警已立即境管並通報海巡，防止他逃往國外。

左營警方說明，在案發現場一共發現16枚彈殼，文學路上沿路都散落子彈殼，還有部分彈殼是彈飛到路旁水溝當中，經採證才確認彈殼數量，而死者羅男身中多槍，槍傷分布在頭、頸及腹部，來不及送醫便當場身亡。

遭當街開槍殺害的羅姓男子今天上午6時許帶著家中的比特犬外出溜狗，未料凶嫌卻早已埋伏在巷弄間，看準羅男溜完狗拿著畚箕清掃狗糞時，凶嫌立即阻擋在羅男面前，隨即立刻朝著羅男連開數槍，羅男負傷往家跑，但來不及入內，就倒臥家門前。

警方目前僅掌握到只有1名凶嫌開槍作案，犯案後駕駛BMW「權利車」逃往橋頭，並將車輛棄置於高雄大學後方的農路旁，並一把火燒了整輛車試圖滅證，車上還連帶燒毀2把疑似作案用的槍支，凶嫌未變裝，立即逃離現場。

因凶嫌有可能逃往國外，檢警已立即對初步掌握可能犯案的犯嫌實施境管，同時通告海巡留意是否有可疑船隻出海，防止凶嫌偷渡逃往國外。

命案 槍擊 高雄市

延伸閱讀

高雄槍擊命案疑與毒品財務糾紛有關 死者曾「黃鰭鮪魚藏毒」助運毒

高雄左營12槍奪命 死者家屬悲痛至殯儀館認屍

高雄左營遭行刑槍擊死者 曾參選里長

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

相關新聞

趁他清狗屎下殺手…高雄槍擊命案現場見16枚彈殼 警：財務糾紛埋伏奪命

高雄市左營區文學路今天上午6時許發生51歲羅姓男子溜狗卻遭連開16槍奪命，警方調查死者羅男的手機，發現他和凶嫌間有大筆的...

槍手小跑步逃逸畫面曝！高雄槍擊命案 燒毀BMW車中起出2把槍

通緝犯羅姓男子今早在高市左營區住處門口外出溜狗，清掃狗屎時，遭黑衣槍手圍堵開16槍，其中5槍打中頭頸和腹部倒臥家門口喪命...

高雄槍擊命案疑與毒品財務糾紛有關 死者曾「黃鰭鮪魚藏毒」助運毒

高市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳槍擊命案，51歲羅姓男子遭槍手開12槍，其中5槍打中頭、頸和腹部喪命家門口；...

高雄左營12槍奪命 死者家屬悲痛至殯儀館認屍

今天上午近7時，高市左營區文學路688巷弄發生51歲羅姓男子溜狗卻遭連開12槍斃命，凶嫌作案後駕駛BMW逃逸仍未落網，羅...

高雄左營遭行刑槍擊死者 曾參選里長

高雄羅姓男子今天上午遭槍擊爆頭死亡，據了解，羅男曾在近15年前參選高雄市前鎮區里長，但選前1天因散播不實內容，要影響選情...

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

高市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳槍擊命案，51歲羅姓男子一早外出遛比特犬，遭黑衣男堵住去路起口角，羅往30公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。