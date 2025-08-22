聽新聞
0:00 / 0:00
高雄左營遭行刑槍擊死者 曾參選里長
高雄羅姓男子今天上午遭槍擊爆頭死亡，據了解，羅男曾在近15年前參選高雄市前鎮區里長，但選前1天因散播不實內容，要影響選情，後來仍以相差近倍選票落選。
據了解，遭槍擊死亡的羅姓男子曾在2010年，以無黨籍參選高雄市前鎮區明孝里里長。為了勝選，在報紙刊登對手當警職的丈夫遭移送法辦，並把報紙貼到宣傳車，1周後澄清對手的丈夫已獲不起訴，但是，卻在選前1天，再拿對手丈夫的事說嘴，印文宣要影響選情，後來被控違反選罷法，經高雄地院判決4月徒刑，可易科罰金。
當年選後，對手獲1208票，羅男獲678票落選。他後來2次改名，曾經營二手汽車公司及當舖，曾在2014年至2015年間，涉製造假車禍申請保險理賠吃官司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言