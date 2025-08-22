高雄左營遭行刑槍擊死者 曾參選里長

高雄羅姓男子今天上午遭槍擊爆頭死亡，據了解，羅男曾在近15年前參選高雄市前鎮區里長，但選前1天因散播不實內容，要影響選情，後來仍以相差近倍選票落選。

據了解，遭槍擊死亡的羅姓男子曾在2010年，以無黨籍參選高雄市前鎮區明孝里里長。為了勝選，在報紙刊登對手當警職的丈夫遭移送法辦，並把報紙貼到宣傳車，1周後澄清對手的丈夫已獲不起訴，但是，卻在選前1天，再拿對手丈夫的事說嘴，印文宣要影響選情，後來被控違反選罷法，經高雄地院判決4月徒刑，可易科罰金。

當年選後，對手獲1208票，羅男獲678票落選。他後來2次改名，曾經營二手汽車公司及當舖，曾在2014年至2015年間，涉製造假車禍申請保險理賠吃官司。