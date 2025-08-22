影／高雄行刑式槍決命案 8聲槍響...51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

高雄市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳出槍擊命案，一名男子以行刑式槍決手法，持槍直接朝51歲羅姓男子疑開8槍，子彈打中羅男頭、頸部等處，導致羅男當場中彈倒臥血泊中身亡，槍手已搭乘白色轎車逃逸，警網正圍捕中。

高市左營警分局今天上午6時51分接獲報案，指稱文學路688巷弄附近有民眾遭槍傷倒地。警方立即派員前往，發現一名男子頭、頸受有槍傷，經救護人員到場確認已無生命跡象。

警方初步查證死者為51歲羅姓男子，案發現場附近民眾表示，一大早聽到數聲槍響，出門查看發現有人倒臥血泊中。

警方調閱監視器發現，槍手朝羅男開槍後火速駕駛白色轎車逃逸，鑑識小組於現場鑑識採集到8顆彈殼，已封鎖現場進行採證，將以車追人，查緝凶嫌到案。