聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄行刑式槍決命案 8聲槍響...51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口
高雄市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳出槍擊命案，一名男子以行刑式槍決手法，持槍直接朝51歲羅姓男子疑開8槍，子彈打中羅男頭、頸部等處，導致羅男當場中彈倒臥血泊中身亡，槍手已搭乘白色轎車逃逸，警網正圍捕中。
高市左營警分局今天上午6時51分接獲報案，指稱文學路688巷弄附近有民眾遭槍傷倒地。警方立即派員前往，發現一名男子頭、頸受有槍傷，經救護人員到場確認已無生命跡象。
警方初步查證死者為51歲羅姓男子，案發現場附近民眾表示，一大早聽到數聲槍響，出門查看發現有人倒臥血泊中。
警方調閱監視器發現，槍手朝羅男開槍後火速駕駛白色轎車逃逸，鑑識小組於現場鑑識採集到8顆彈殼，已封鎖現場進行採證，將以車追人，查緝凶嫌到案。
據了解，羅男今早前往住文學路妹妹的住處，沒料卻在緊鄰妹妹住處數公尺處遭凶嫌行刑式槍決，命喪街頭；槍手手法殘忍，警方已朝黑道仇殺、財務或感情糾紛等方向追查。
