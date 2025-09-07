聽新聞
能源署：東海岸風電 仍在先期作業

聯合報／ 記者葉冠妤陳儷方／台北報導

台亞風能公司的東風、東成陸域風力發電計畫，遭到東部居民強烈反對，能源署官員指出，業者規畫在東部海岸地區設置陸域風電，目前還處於環評的先期作業階段，主要是在地方進行溝通，業者尚未向環境部提交正式的環境影響評估計畫書。

能源署認為，所有綠能開發商都應與地方居民做好溝通，尤其風力發電專案在地經營至少廿年以上，應取得地方居民的認同後再提出，以避免不必要的爭議。

官員表示，根據環評法規定，風電開發商送出環評計畫書前要先做地方溝通，並把意見寫入環評計畫書，因風力發電開發案須獲得中央同意，因此通過環評是關鍵要件，其他還有土地變更等要件，待必備要件齊備後，才能向地方電業主管機關申設，地方政府再將申請案轉送中央主管機關經濟部。目前，相關業者還處於地方溝通階段。

經濟部前部長郭智輝多次在立法院經濟委員會被質詢東海岸風電開發議題，他表示，「地方政府不同意，我們也不可能同意」，強調會聽取地方意見，尊重民意。

環境部環境保護司副司長呂雅雯表示，環境部去函只是表達將嚴格把關，由業者自行評估、衡量，但若開發單位日後送環評，環境部仍須依法審查，不能未審先判。

