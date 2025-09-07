芳苑埋離岸電纜 破壞潮間帶完整性

中央規畫在彰化芳苑、大城開發陸域風機，兩地居民聯手環保團體多次陳抗，才擋下芳苑永興村、大城魚寮溪岸的陸域風機案；芳苑濕地還面臨離岸風機電纜衝擊，環保、漁權團體持續抗爭，避免衝擊潮間帶生態與當地養殖業，保護國際級濕地景觀。

「大罷免、重啟核三公投後，政府好像有一點點讓步。」彰化環保聯盟總幹事施月英說，政府不再高調推動綠能，但業者仍在芳苑、大城積極遊說老農和閒置農地地主，出租土地開發太陽光電和陸域風機，綠能產業發生後遺症，政府拿不出解決辦法，還要繼續到處開發，實在令人難以接受。

芳苑鄉永興村農地被綠能業者綁定設置五座風機，當地居民認為，案場距離永興村、五俊村兩千多人聚落不到一公里，又鄰近數座國小，去年起爭取陸域風機撤案，環評委員討論後建議「不應開發」。

業者不死心降低為設置三座風機重新送審，連在地的育華國小師生都站出來，製作「立碑在心田上」感謝狀，請北上陳抗的居民轉交給環境部；環評大會最後否決這三支陸域風機的開發。

大城鄉西港、東港等陸域風機基地方圓一公里以內的民眾北上陳抗，環境部環審小組已否決設置，待環評大會討論後定奪。

芳苑外海是離岸風場，為把海上風電導上岸，政府已許可在芳苑濕地設置電纜上岸。彰化縣環保聯盟、漁權團體等上月北上抗議，呼籲保護國際級溼地，要求廢止許可。

芳苑鄉長林保玲指出，綠能業者用噴沙等施工技術，埋設離岸風電電纜，五家業者要埋二十一條電纜，每埋一條就弄得海水混濁不堪、嚴重破壞潮間帶完整性，也傷害養殖業與排水系統，應重新規畫電纜上岸地點，並採潛遁式工法。