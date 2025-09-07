宜縣府反對設置陸域風電「與民眾站一起」

台亞風能計畫在東海岸設置數十具大型風機，宜蘭、台東在地民眾強烈反對，經濟部、環境部前天函文業者，要求審慎評估場址規畫並妥善溝通。國民黨立委吳宗憲表示，兩部會依據日前立法院召開的會議結論函轉地方意見，若業者執意推動，將進一步抗爭。業者暫無回應。

宜蘭縣政府表示，目前尚未收到任何公文，對於風電案，縣府堅持跟民眾站在一起，捍衛宜蘭好山好水，寸土不讓。

吳宗憲表示，從台東到宜蘭，民眾都已明確表達反對東海岸插風機的立場，本月二日他與同黨台東立委黃建賓、屏東立委蘇清泉辦公室主任在立院開「東海岸陸域風電會議」，當天提三點要求，包括經濟部應拒絕轉送開發案環境影響說明書；開發案若送到環境部，應駁回開發；另外就是要求經濟部、環境部須發文函轉地方意見給業者，讓業者知難而退。

吳宗憲表示，兩部會依照會議結論，前天正式函文業者，環境部並表達對於設置陸域風機的立場是「不鼓勵也不支持」，希望地方反對聲音能被聽見，若中央或業者仍執意推動，他絕不會坐視東部環境生態和民眾權益被犧牲。

民進黨宜蘭立委陳俊宇日前在環境部長彭啓明到宜蘭視察時，力邀彭到現場了解，傾聽地方聲音，並要求彭比照台東風機計畫表態；彭明確表示「不鼓勵，不支持，一切以環境為最優先」。

陳俊宇強調，他支持永續能源，但不能以「綠能」之名傷害居民與環境，若業者及主管機關無法正面回應地方疑慮並取得社會共識，他一定與縣民站在一起反對。

台亞風能旗下的宜風電力在宜蘭海岸線籌設風力發電廠，預計從五結鄉季新村往南到蘇澳鎮頂寮里的七公里海岸線，每五百公尺設一部風機，地方擔心十四座大型風機緊鄰蘭陽溪口國家級重要生態濕地及水鳥保護區，齊聲反對。業者原計畫本月二日在五結鄉成興村辦首場說明會，因場地被取消緊急喊停。