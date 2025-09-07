環境部發函業者 轉達台東反風電 經部促審慎評估場址

台亞風能公司規畫在台東海岸設立五十八座陸域風機，引發地方強烈反彈。台東縣立委黃建賓昨證實，經多次強烈要求，經濟部、環境部前天發函給風電業者，轉達台東反風電訴求；環境部甚至在公文中表態「不鼓勵也不支持」開發，環評也會嚴審把關。對此台亞風能沒有回應。

環境部以往對開發案鮮少公開表態，這次帶鮮明立場的發函內容實屬罕見。黃建賓認為這兩份白紙黑字的公文，是可望阻止東海岸風電發展的關鍵。

公投後政府態度似轉變

六月間高雄大樹大規模山坡地被「鬼剃頭」鋪設光電板，引發社會關注，七月風災有大量光電板被吹翻，且清理遲滯。各地居民對光電場及陸域風機抗爭不斷，環境部今年接連否決兩案風電場。環境部長彭啓明二日更公開表態「不支持也不鼓勵」陸域風機，讓外界解讀這次中央發文業者的動作並不尋常。環團觀察，歷經兩次罷免投票及核三延役公投同意票壓倒性勝出，政府態度似有轉變。

3500居民連署盼撤開發案

台東海岸線長達一七六公里，台亞風能計畫在臨海沿線設陸域風力發電機，南迴線由旗下東風電力規畫在太麻里、大武及達仁三鄉鎮設卅三部風機，東海岸由旗下東成電力規畫在成功鎮與長濱鄉設置廿五部風機，去年開始在地方說明，引起強烈反彈。

由於對東海岸景觀衝擊甚大，逾三千五百名居民連署寄送至台東縣政府、經濟部、環境部等單位，希望撤回開發案，並獲白紙黑字公文回覆。

經濟部前天發函給台亞及東風、東成電力等公司，內容指開發案可能造成東部景觀及居民生活環境受到嚴重衝擊，此案正在環境影響說明書編製前的意見蒐集階段，請台亞等公司審慎評估場址規畫，妥善與地方民眾溝通。

環境部面對台東在地強烈反彈，並要求以公文回覆撤案，原強調該案還沒送到環境部審查，現階段無法以公文回覆。但前天傍晚，環境部也發函給台亞等公司，強調環境部對東海岸設置陸域風機的立場是「不鼓勵也不支持，一定會以確保環境為最優先」，並考量民眾的生活品質，若收到環說書，將嚴格審核把關。

環境部：不鼓勵不支持

黃建賓說，先前民調顯示過半數台東鄉親反對東海岸風電開發，預定地的大武、成功、長濱更有高達七、八成民意反對，但業者仍堅持開發，甚至在八月十二日的公開說明會中，無視鄉親及自救會的激烈抗議，自行宣稱完成說明程序。

對於發函給業者，環境部官員說，環境部是函轉地方意見給開發單位，並重申「不鼓勵、不支持」立場，但若開發單位日後送環評審查，環境部仍必須依法受理、嚴格把關。經濟部能源署官員表示，立委黃建賓日前召開說明會做出反對決議，並要求環境部及經濟部將此決議內容轉給開發商，能源署因此將會議紀錄及決議內容轉知開發商。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，環境部的立場可以更清楚、堅定，讓業者知難而退，知道就算送環評報告書來也不會過；這就好比當年環保署反對在水源區蓋高爾夫球場一樣。