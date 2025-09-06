聽新聞
0:00 / 0:00

東海岸擬設58座風機惹議 環境部發文業者：函轉地方意見

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台亞風能能預計於東海岸線設立高達58座陸域風機，引發在地強力反彈。示意圖／美聯社資料照
台亞風能能預計於東海岸線設立高達58座陸域風機，引發在地強力反彈。示意圖／美聯社資料照

台亞風能能預計於東海岸線設立高達58座陸域風機，引發在地強力反彈。台東縣立委黃建賓今宣布，經多次要求，經濟部、環境部昨已發函給台亞風能，表達反風電訴求。環境部官員說，環境部是函轉地方意見給開發單位，並重申不鼓勵、不支持立場，但若開發單位日後送環評審查，環境部仍必須依法受理、嚴格把關。

台亞風能公司的東風、東成陸域風力發電計畫，預計於東海岸線設立高達58座共406MW的陸域風機，在地居民組成東海岸反風電自救會聯盟，堅決反對開發。

環境部長彭啓明先前就曾多次強調，不鼓勵、也不支持台東沿岸設置風機，因陸域風機帶來的噪音、眩影等負面影響，風機所在的500公尺內不適合人和動物生存，且台灣地狹人稠，能建設陸域風機的土地少之又少，開發會有很大困難。環境部宣示將嚴格審查後，接連有2陸域風場遭認定不應開發。

自救會聯盟認為，在相關政府部門公開表達反對立場後，台亞風能卻執意繼續推動開發計畫，逾3500人在地居民連署近日送至相關政府單位，盼獲得官方白紙黑字公文承諾。

環境部環境保護司副司長呂雅雯表示，環境部是函轉立委、地方居民意見給開發單位，並重申部長先前公開言論「不鼓勵、不支持」，一定確保環境為優先。

呂雅雯解釋，環境部只是表達將嚴格把關，由業者自行評估、衡量，但若開發單位日後送環評，環境部仍須依法審查，不能未審先判。

台東 風電 環境部 自救會

延伸閱讀

中央正式發函叫停台東風電案 黃建賓：這是鄉親共同努力

中央正式發函業者表達地方反對台東風電案 立委黃建賓：關鍵進展

老舊風機更新也卡關

猛禽秋過境期來臨 屏東鳥友關注枋山風機案

相關新聞

台東反風機 部落傳播凝聚共識

台亞風能及旗下兩家公司主導在台東南迴沿海及東海岸設置五十八部大型風力發電機，引發地方強烈抗議，經濟部、環境部雖發函給台亞...

宜縣府反對設置陸域風電「與民眾站一起」

台亞風能計畫在東海岸設置數十具大型風機，宜蘭、台東在地民眾強烈反對，經濟部、環境部前天函文業者，要求審慎評估場址規畫並妥...

芳苑埋離岸電纜 破壞潮間帶完整性

中央規畫在彰化芳苑、大城開發陸域風機，兩地居民聯手環保團體多次陳抗，才擋下芳苑永興村、大城魚寮溪岸的陸域風機案；芳苑濕地...

觀察站／核三延役公投後 中央對綠電態度轉變

經濟部與環境部前天傍晚同步發公文給風電業者，前者提醒開發案要與在地溝通、審慎評估規畫場址外，環境部更進一步表態「不鼓勵、...

能源署：東海岸風電 仍在先期作業

台亞風能公司的東風、東成陸域風力發電計畫，遭到東部居民強烈反對，能源署官員指出，業者規畫在東部海岸地區設置陸域風電，目前...

環境部發函業者 轉達台東反風電 經部促審慎評估場址

台亞風能公司規畫在台東海岸設立五十八座陸域風機，引發地方強烈反彈。台東縣立委黃建賓昨證實，經多次強烈要求，經濟部、環境部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。