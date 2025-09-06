聽新聞
0:00 / 0:00

中央正式發函業者表達地方反對台東風電案 立委黃建賓：關鍵進展

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣立委黃建賓今宣布，經過多次強烈要求，中央主管機關經濟部、環境部終於正式發函給台亞風能，表達台東反風電的訴求。圖／立委黃建賓辦公室提供
台東縣立委黃建賓今宣布，經過多次強烈要求，中央主管機關經濟部、環境部終於正式發函給台亞風能，表達台東反風電的訴求。圖／立委黃建賓辦公室提供

風電業者台亞風能規畫在台東海岸線插上58座大型風機，引爆地方怒火。台東縣立委黃建賓今宣布，經過多次強烈要求，中央主管機關經濟部、環境部終於正式發函給台亞風能，表達台東反風電的訴求。他表示，因為有鄉親及自救會的共同努力，才能促使中央做出白紙黑字的明確表態，達成阻止東海岸風電的關鍵進展。

黃建賓指出，先前他已公布一份民調，超過半數台東鄉親反對東海岸風電，風電預定地大武、成功、長濱更是高達7、8成民意反對，但業者仍堅持持續推動開發進程，甚至在8月12日的公開說明會中，無視鄉親及自救會的抗議，自顧自宣稱完成程序。

他表示，他持續在立法院強力要求中央機關，務必擋下毫無共識、缺乏民意的東海岸風電，9月2日的會議上，更具體要求經濟部能源署、環境部環境保護司，務必發函給台亞風能，明確向業者表達中央、地方一致反東海岸風電的立場。

黃建賓並宣布，經濟部能源署、環境部環境保護司已於昨天下班前正式發出公文，表達他及當地鄉親、自救會的共同訴求：「不該繼續於東海岸推動毫無共識的風電開發案。」

他強調，這紙公文代表中央機關終於願意做出白紙黑字的明確表態，是阻止東海岸風電開發的關鍵進展。同時也感謝所有鄉親及自救會成員的共同努力，「為了守護台東，我絕不畏懼任何政治勢力的打壓，一定堅持到底！」

黃建賓提到，自救會已將數千份反風電連署書發函給政府機關及業者，會督促中央也務必正面回應自救會訴求，給予正式公文回覆。

台東 風電 自救會 黃建賓

延伸閱讀

風測有爭議影響釋迦保險理賠 黃建賓要求放寬認定

中央承諾災後重建條例包含台東 黃建賓爭取9大面向補助

災後重建特別條例漏台東？黃建賓：中央別漠視台東人

關稅附加條件不明 黃建賓：政府不能把農漁民當犧牲品

相關新聞

台東反風機 部落傳播凝聚共識

台亞風能及旗下兩家公司主導在台東南迴沿海及東海岸設置五十八部大型風力發電機，引發地方強烈抗議，經濟部、環境部雖發函給台亞...

宜縣府反對設置陸域風電「與民眾站一起」

台亞風能計畫在東海岸設置數十具大型風機，宜蘭、台東在地民眾強烈反對，經濟部、環境部前天函文業者，要求審慎評估場址規畫並妥...

芳苑埋離岸電纜 破壞潮間帶完整性

中央規畫在彰化芳苑、大城開發陸域風機，兩地居民聯手環保團體多次陳抗，才擋下芳苑永興村、大城魚寮溪岸的陸域風機案；芳苑濕地...

觀察站／核三延役公投後 中央對綠電態度轉變

經濟部與環境部前天傍晚同步發公文給風電業者，前者提醒開發案要與在地溝通、審慎評估規畫場址外，環境部更進一步表態「不鼓勵、...

能源署：東海岸風電 仍在先期作業

台亞風能公司的東風、東成陸域風力發電計畫，遭到東部居民強烈反對，能源署官員指出，業者規畫在東部海岸地區設置陸域風電，目前...

環境部發函業者 轉達台東反風電 經部促審慎評估場址

台亞風能公司規畫在台東海岸設立五十八座陸域風機，引發地方強烈反彈。台東縣立委黃建賓昨證實，經多次強烈要求，經濟部、環境部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。