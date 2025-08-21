聽新聞
彭啟明：光電板將納回收廢棄物 擬研議合理費率

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑黃于凡葉冠妤／連線報導
環境部長彭啟明。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啟明。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風造成光電板大規模受損，桃園市副市長蘇俊賓表示，迄今還有七成未妥善處理，因未明確規範業者回收責任，才會一拖再拖。台南市長黃偉哲說，光電板期滿退役與災損處理的成本不同，應檢討合理費率。

環境部彭啓明說，目前剩元昱案場未清理完成，重罰共九百萬元，預計一個月內可移除。環境部強調，受損光電板共十三點五萬片，百分之七十四已妥為安置處理；現已啟動廢清法修正，將光電板納入應回收廢棄物，研議合理費率，建立完整責任鏈。

行政院會昨討論「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，蘇俊賓表示，風災造成光電板大規模受損，迄今仍有七成未妥善處理。現行光電板回收制度，僅經濟部訂有相關要點，風災後處理凸顯法規不足；光電板回收不符市場價格，業者拖延或以堆置代替回收處理，中央應檢討回收費用，必要時納入災害保險制度。

黃偉哲表示，目前設置光電板雖有收取回收費用，但期滿退役、災損處理的成本不同，應考量不同需求，制定合理的費率。

立院社福與環衛委員會昨到桃園東鋐國際光電，考察光電板處理設施及技術。委員會決議，嘉義堆置的廢棄光電板，應在一個月內處理完成，環境部應輔導縣市政府。

彭啓明表示，將比照清查全國ＳＲＦ發電廠，針對所有光電廠總體檢。

