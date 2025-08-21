川普批綠電是騙局 童子賢不贊同：台灣綠能需核能幫忙

美國總統川普昨天痛批風力與太陽能發電是「世紀大騙局」，並強調他的政府將不會再批准任何新的相關計畫。和碩董事長童子賢表示，川普所說「綠能是世紀大騙局」，他不是很贊成。他認為，世界上可以持續成長的能源，是太陽能、風力與核能，「我們為什麼要不顧一切建設太陽能和風力發電，卻排擠核能呢？」

童子賢是昨天參加「聽見零雨」發表會時，接受媒體聯訪時指出，川普說綠能是「世紀大騙局」的一大因素是綠能成本較高。

「我們需要綠能。但台灣的土地太小、綠能只能節制發展。」童子賢表示，既然台灣的綠能缺乏廣大的土地可以支持，「我們應該慎重地選擇核能」。台灣如果沒有核能幫忙，只靠狹小的土地用力發展綠能，對環境會是一場浩劫，有了核能的幫忙，綠能的壓力會大幅減輕，台灣的發電也有著落，也讓發電成本更便宜。

核三延役公投明投票，台中市長盧秀燕昨請假投入反罷免與宣傳公投。她說，如果把核電廠全關掉，其他電廠就要分攤更多任務，台中有全台最大火力發電廠，台中市民和隔壁南投、彰化縣民都要用肺發電。

盧秀燕呼籲公投支持核三延役，投下同意票，否則連南部已除役的興達電廠機組，都要拿出來燒。

另外，經濟部長郭智輝前天強調賴總統指示核電議題要符合「二個必須、三個原則」，他還稱「核能安全不能用公投決定」。

民眾黨主席黃國昌昨在北市車隊掃街宣傳核三延役公投時怒回，公投只要多數台灣人民認同在沒有安全疑慮下重啟核電，經濟部就必須做，這是法律義務，不能架空法律要件逃避。