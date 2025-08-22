川普：風電、光電…世紀騙局 撂下狠話「不會核准任何開發案」

經濟日報／ 編譯高詣軒／綜合外電
川普20日在社媒發文稱，聯邦將不會再核准風電和太陽能發電的開發案。 （美聯社）

美國總統川普20日在社群平台發文，抨擊仰賴風電、光電的州，電費與能源成本增長「破紀錄」，有如「世紀騙局」，他的政府不會核准風電與太陽能開發案。

川普貼文表示：「任何興建並仰賴風電與太陽能發電的州，都面臨電力與能源成本破紀錄成長。這是本世紀的大騙局！我們不會核准風電或破壞農民生計的太陽能。美國的蠢日子結束了！！！讓美國再次偉大。」

川普並在後續發文引述環保署長李修頓的發言：「絕不容忍。川普政府的環保署終止了所有充斥浪費與濫用的綠色和稀泥基金。到目前為止，我們已撤銷高達290多億美元資金，這相當於環保署年度營運預算的三倍有餘。」川普發文之後，美股太陽能類股走跌。

川普1月20日重返白宮後就宣布「全國能源緊急狀態」，表明將大規模開採石油、天然氣來解決空前的通膨問題。川普當時說，通膨是因為大量的過度支出、能源價格飆升所致，「我們就要鑽探，用力鑽探」。

這是川普首度直接表示要阻止新的太陽能計畫，此前他僅針對風電開刀。他今年7月訪問蘇格蘭期間，聲稱風電是一場「災難」，他的政府不會允許美國境內建造新風機。

美國勞工統計局最新發布的消費者物價指數顯示，今年7月電價比去年同期上漲5.5%，漲幅是通膨率的兩倍多。專家指出，電價大漲原因包括資料中心、製造業用電需求已出現明顯成長。

川普上任後，便開始對再生能源發動全面攻勢。他簽署的「大而美法案」設定在2027年底前終止風電和太陽能的投資與生產稅收抵免。這些抵免措施在美國再生能源擴展方面扮演要角。

美國農業部19日已宣布，為生產型農地的潔淨能源提供資金的支持計畫，將畫下句點。財政部、國稅局也於上周發布有關潔淨能源開發商如何獲得聯邦稅抵免的新指南，取消長期以來「5%投資」保護政策，此前這項政策允許太陽能、風電計畫經由預付至少5%成本並證明計畫正運作中，以獲得獎勵。新指南要求，相關業者必須通過更嚴格的「實體工程」測試，以證明開工事實。

美國聯邦政府對於私人土地建造的潔淨能源設施沒有直接控制權，但對公有地的興建計畫，可經由許可證審查與內政部相關措施，影響風能、太陽能相關計畫。

