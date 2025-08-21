聽新聞
川普稱光電世紀騙局 黃國昌：「非核家園」掩護民進黨黑金貪腐
美國總統川普20日在社群媒體發文指風力、太陽能發電是「世紀騙局」。民眾黨主席黃國昌上午到台北市啟動車掃前受訪指出，連美國總統川指出發展光電的負面效果，而民進黨以「非核家園」意識形態做掩護，實際上是在護航黑金貪腐的綠電結構。
黃國昌上午率領台灣民眾黨啟動全國車掃，今到台北市。黃國昌受訪指出，連美國總統川普昨天深夜，都直接發文他們發展光電所造成的負面效果是什麼，良田美地沒有了，電價不斷攀升。
他說，這樣的問題，民主進步黨還打算把頭繼續埋在沙子裡面，當鴕鳥視而不見嗎？還打算繼續把在野黨非常懇切希望民進黨徹底重新檢討錯誤能源政策的呼籲，當成又是「中共同路人在扯台灣後腿」嗎？
黃國昌表示，請民主進步黨不要再欺騙人民了，更不要派一些年輕世代，卻展現一個又一個小丑的行徑，來汙辱台灣人民的智商。台灣人民沒有那麼好騙，台灣優秀的年輕世代更不會隨著民進黨那些小丑起舞。
黃國昌也說，核廢料處置相關的法治作業，不要說沒有完成，連開始都還沒有開始。到今年才花了2千萬，請學者開始去研議有關核廢處置的法治「非核家園推動小組」已經4年多都沒有開會了。台灣使用核電使用了40年，目前國際上日新月異的科技，對於核廢料的處置早就有了妥適的方法。
黃國昌指出，民進黨令人困惑的事，手上握有權力，法律上也有責任，該作為卻不作為，一天到晚用核廢料來恐嚇台灣人民。表面上是在說明民進黨「非核家園」的意識形態，實際上，打開天窗說亮話，就是在幫民進黨綠電黑金貪腐集團護航。
