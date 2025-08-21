聽新聞
川普重砲：太陽能世紀騙局、光電「殘害農民」！網狂酸民進黨不給爸爸面子

聯合新聞網／ 綜合報導
川普再轟綠能，直指風電、太陽能是「世紀騙局」，台灣能源政策再成箭靶。法新社
川普再轟綠能，直指風電、太陽能是「世紀騙局」，台灣能源政策再成箭靶。法新社

美國總統川普20日再度開嗆綠能，直言風電與太陽能是「世紀騙局」，還批評光電「殘害農民」。他強調依賴再生能源的州，電價成本飆破紀錄，「美國愚蠢的日子過去了！」

川普同時引述環保署長李修頓的說法，表示將取消超過290億美元的「綠色非法基金」，強調要大幅開採石油、天然氣，解決能源與通膨問題。

消息一出，PTT股板立刻炸鍋。有網友推文直呼「風電太陽能全部下去地獄」、「綠能就是大騙局，撈錢用的」。也有人酸台灣：「呆灣砍樹種電世界第一」、「民進黨還要花9000億搞綠能，川普不給賴面子」。

但也有人反駁，提醒川普「自己也投資能源，當然要護航石油天然氣」，質疑這樣的言論有其政治算計。更有留言反擊：「呵呵，川普這個人才是世紀騙局吧」。

川普的喊話不僅衝擊美國綠能政策，也讓台灣能源轉型再度成為焦點。台灣正大力推動淨零、砸重金發展風電光電，卻被國際大咖認證為「騙局」，網友酸民進黨「不給爸爸面子」；但另一方面，也有人認為台灣沒有石油、天然氣，只能走綠能這條路，畢竟「大國有大國的玩法，小島只能硬著頭皮上」。

