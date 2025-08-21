高鐵延伸宜蘭環評過關 縣府加速規劃特定區

快訊

中央社／ 宜蘭縣21日電
高鐵延伸宜蘭案通過環評大會審查，後續綜合規劃等作業若順利，預計2036年通車。圖為高鐵示意圖。本報資料照片
高鐵延伸宜蘭案通過環評大會審查，後續綜合規劃等作業若順利，預計2036年通車。縣府今天說，位在縣府附近的高鐵宜蘭特定區達420公頃，將力拚加速相關審議通過，配合通車。

配合高鐵延伸宜蘭案，交通部鐵道局委託宜蘭縣政府辦理高鐵宜蘭特定區規劃。縣府今天下午在宜蘭市和平路鐵路橋下對外說明進程，不少關心此案的地方人士前往聽取縣府簡報。

縣府建設處長邱程瑋在會中表示，高鐵宜蘭特定區規劃內容，包含新訂擴大都市計畫、政策環評、交通分析、農地變更使用說明、地質鑽探、區段徵收公益性及必要性評估等工作，整體規劃作業縣府已於今年8月發包，預計年底送宜蘭縣都市計畫委會審議，明年6月送內政部都委會審議，力拚加速審議通過。

他說，高鐵宜蘭特定區初步以420公頃規劃，目前範圍北起縣民大道，南至蘭陽溪堤防，東以國道5號為界，西側至宜蘭市中山路，最終面積還是要以審議結果為準。

宜蘭縣代理縣長林茂盛會後表示，高鐵延伸宜蘭是縣民多年殷切期盼的重大建設，隨著環評通過，計畫推進再跨出關鍵一步，縣府將全力協助特定區規劃與建設，同時傾聽民眾聲音，攜手中央加速落實，為民眾提供更便捷的交通選擇。

環評 都市計畫 高鐵延伸宜蘭

