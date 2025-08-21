快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

宜縣府：盼加速宜蘭至羅東段審議

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

高鐵延伸宜蘭案昨通過環評大會審查，代理縣長林茂盛感謝環評委員及中央、地方各界支持，強調這是共同努力的成果，期盼後續程序加速推進，讓高鐵早日駛入宜蘭，並建請中央加速宜蘭至羅東段鐵路高架與高鐵延伸計畫審議，力拚年底前送行政院核定，盡速通車帶動地方發展。

林茂盛昨出席環評審查委員會指出，每逢周末或連續假期，宜蘭人長期飽受塞車困擾，嚴重影響日常生活與外出權利，建設快速且安全的高鐵，是宜蘭鄉親多年來最殷切的期盼。

縣府表示，為配合高鐵延伸計畫完成後，提升縣民搭車轉乘便利性及外縣市大量遊客的旅運需求，縣府預計於今年底完成「宜蘭縣總體運輸發展計畫─軌道站區聯外道路改善暨運輸需求模型更新服務」，將規畫在高鐵高架路廊兩側興建北向聯絡道路，並沿鄉道及計畫道路向南延伸，跨越蘭陽溪新建橋梁，成為未來高鐵站區南北向的重要聯外大道。

環評 高鐵延伸宜蘭

延伸閱讀

高鐵延伸宜蘭計畫通過環評審查 縣政府：期盼民國125年通車

宜蘭中元祭祀代收、代燒「一條龍」請城隍爺坐鎮派發紙錢財帛

宜蘭童玩30圓滿閉幕！44天吸引逾47萬人次入園 期待邁向下個30年

宜蘭國際童玩藝術節閉幕 逾47萬人次入園

相關新聞

北宜高鐵 首次審查就通過環評

高鐵延伸宜蘭案昨進入環評大會審查，前後歷經五個小時討論，在開發單位承諾高鐵宜蘭車站專用區土方暫置、再利用期程規畫內容及管...

新聞眼／高鐵類捷運化 失衡的交通布局

高鐵延伸宜蘭案，昨天火速通過環評大會審議，且沒有任何附帶條件，實際上，這項重大交通建設至少存在四大疑慮，包括環評專業是否...

北宜高鐵環評火速過關！環委有異見：拆遷多少房屋、營運績效如何…爭議仍大

高鐵延伸宜蘭案昨首次進入環評大會即順利過關，引發關注。據了解，閉門會議中，有環委多次表達本案應有更多討論，也認為國家交通...

北宜高鐵環評過關…賀陳旦遺憾 台鐵產工批自毀公司化規畫

高鐵延伸宜蘭案昨通過環評大會審查，台鐵產業工會批評，執意推動花費三千五百億稅金的北宜高鐵，放棄同樣可改善交通，但僅需三分...

宜縣府：盼加速宜蘭至羅東段審議

高鐵延伸宜蘭案昨通過環評大會審查，代理縣長林茂盛感謝環評委員及中央、地方各界支持，強調這是共同努力的成果，期盼後續程序加...

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

高鐵延伸宜蘭計畫在今年7月9日通過環評初審，環評委員要求開發單位鐵道局應重新檢核本案開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。