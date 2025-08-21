快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

北宜高鐵環評火速過關！環委有異見：拆遷多少房屋、營運績效如何…爭議仍大

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部昨召開環評大會審查高鐵延伸宜蘭案，前後歷時五個小時討論，最後成功闖關。記者杜建重／攝影
環境部昨召開環評大會審查高鐵延伸宜蘭案，前後歷時五個小時討論，最後成功闖關。記者杜建重／攝影

高鐵延伸宜蘭案昨首次進入環評大會即順利過關，引發關注。據了解，閉門會議中，有環委多次表達本案應有更多討論，也認為國家交通政策仍有許多爭議，坦言對此感到難過。但由於環評審查屬合議制，本案最終仍予以通過。

昨環評大會，除了主席、環境部政務次長葉俊宏外，總計十多位環評委員出席。據了解，本案在進行內部討論之前，就有環委提到，鐵道局的報告在民眾溝通部分，只談到開了多少公聽會，但沒有說有多少人贊成或反對，因為北宜高鐵要拆遷多少房屋也都沒說明白。

隨後在閉門會議時，也有環委舉手發言說，若從營運績效這件事來看，覺得本案爭議還是很大，高速軌道建設是否真的要做到一日生活圈，還是應把錢投入到其他軌道工程的提升，這也應該是環評要討論的重點。然而高鐵特定區的土地開發概念沒有納入本次環評，開發單位也沒好好思考，環委好像在提醒的角色上沒有做好。

該委員也提到，開了這麼多場說明會，未來營運單位意見就非常重要，台鐵是北宜高鐵案的利害關係人，鐵道局若能讓台鐵充分表達意見是最好的情形，如今卻把這責任推給環委，自己其實是難過的，國家交通建設真的要好好思考。

另有環委也發言，針對逕流廢水濃度變高的模擬情境，開發單位應該積極提出因應作為，而非強調發生的機率很低，開發單位回覆問題的時候似乎在避重就輕。

葉俊宏強調，北宜高鐵環評通過後，後續還有土地徵收、都市計畫審議等流程，過去也常常碰到後續審議單位做出修正，再來辦理變更，因此環評通過不代表就能開發。

環評 高鐵延伸宜蘭

延伸閱讀

高鐵、北捷、渡輪、鐵馬都搭到 南彰化40名家扶兒歡樂一日遊

9月起3連假！高鐵首度18天疏運 推史上最低5折優惠分流離、尖峰人潮

高鐵延伸宜蘭計畫通過環評審查 縣政府：期盼民國125年通車

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

相關新聞

北宜高鐵 首次審查就通過環評

高鐵延伸宜蘭案昨進入環評大會審查，前後歷經五個小時討論，在開發單位承諾高鐵宜蘭車站專用區土方暫置、再利用期程規畫內容及管...

新聞眼／高鐵類捷運化 失衡的交通布局

高鐵延伸宜蘭案，昨天火速通過環評大會審議，且沒有任何附帶條件，實際上，這項重大交通建設至少存在四大疑慮，包括環評專業是否...

北宜高鐵環評火速過關！環委有異見：拆遷多少房屋、營運績效如何…爭議仍大

高鐵延伸宜蘭案昨首次進入環評大會即順利過關，引發關注。據了解，閉門會議中，有環委多次表達本案應有更多討論，也認為國家交通...

北宜高鐵環評過關…賀陳旦遺憾 台鐵產工批自毀公司化規畫

高鐵延伸宜蘭案昨通過環評大會審查，台鐵產業工會批評，執意推動花費三千五百億稅金的北宜高鐵，放棄同樣可改善交通，但僅需三分...

宜縣府：盼加速宜蘭至羅東段審議

高鐵延伸宜蘭案昨通過環評大會審查，代理縣長林茂盛感謝環評委員及中央、地方各界支持，強調這是共同努力的成果，期盼後續程序加...

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

高鐵延伸宜蘭計畫在今年7月9日通過環評初審，環評委員要求開發單位鐵道局應重新檢核本案開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。