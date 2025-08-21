新聞眼／高鐵類捷運化 失衡的交通布局

高鐵延伸宜蘭案，昨天火速通過環評大會審議，且沒有任何附帶條件，實際上，這項重大交通建設至少存在四大疑慮，包括環評專業是否淪為政策護航，以及國五塞車真的就能解決了嗎？是否會對台鐵、客運產生排擠效應？宜蘭人潮撐得起高鐵營運嗎？若沒有全盤交通配套與財務透明，高鐵延伸恐怕難以真正造福宜蘭鄉親，反而製造新問題。

台灣交通建設的路網與經營規畫，長年遭到地方政府、民代因為選票的綁架，將交通硬體建設當作安撫選民的不二法門，然而，過去十多年來的交通經驗已清楚顯示，高速運輸建設並不必然帶來人流轉移效應，也不必然提高地方發展動能。

尤其支持高鐵延伸的理由之一，是希望紓解國道五號的長年壅塞。然而，高鐵能否吸引旅客轉乘，還取決於「最後一哩路」是否便利。若宜蘭地區的接駁不足，許多人仍會選擇自行開車，國五照樣塞車。

而高鐵從一開始的規畫僅設七站，在地方壓力下陸續增到十站、十二站，未來可能又會變十四站（包含屏東、宜蘭站）。

但觀察高鐵近年的疏運狀況，明顯發現疫後高鐵旅運量快速回升，加上台鐵漲價，旅客更加轉移至高鐵，還發生持對號座車票旅客因自由座旅客過多受到排擠無法上車，導致高鐵的使用成為「跨縣市的類捷運」。

當旅客一窩蜂搶搭高鐵，台鐵與國道客運客源流失，三大城際交通工具供需失衡。尤其交通部近年同時推動高鐵延伸與台鐵公司化，可這兩項政策未能明確區分定位，勢必產生排擠效應，也凸顯台灣整體交通政策已陷入「缺乏分工、盲目擴張」的窘境。

再者，宜蘭人口僅四十多萬，平日通勤需求有限，真正的客源可能來自假日觀光潮。然而觀光運量有尖峰、無平日，難以支撐長期的財務穩定。

諷刺的是，即便有這麼多疑慮，甚至也有環委質疑整體經濟效益、生態環境衝擊，昨環評大會仍一次就順利過關，當環評流程沿用「複製四接」的作法，以程序壓倒實質討論，本身就是政策推動過程中「程序正義」不足的反映。試問，當民眾無法參與充分討論，政策如何取得正當性與社會信任？

當中央主管機關為地方政治訴求在既有政策上層層加碼時，交通建設就會脫離專業規畫分流討論，成為喊價的政治牛肉，高鐵延伸恐怕將成為昂貴卻低效的公共工程，最後成為全民共同承擔的沉重負擔。