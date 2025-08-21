北宜高鐵 首次審查就通過環評

高鐵延伸宜蘭案昨進入環評大會審查，前後歷經五個小時討論，在開發單位承諾高鐵宜蘭車站專用區土方暫置、再利用期程規畫內容及管理單位等補充說明下，第一次審查隨即順利通過環評。交通部鐵路局表示，預估最快年底獲行政院核定，整體工程期約十一年，最快二○三六年可完工通車，總經費約三五二一點八億元。

宜蘭縣府表示，建設快速且安全的高鐵，是宜蘭鄉親多年來最殷切的期盼，盼後續程序加速推進，讓高鐵早日駛入宜蘭。

交通部前部長賀陳旦批評，本案為求美化數據不惜三易其稿，過度簡化台鐵能量與貢獻，也從未在報告中說明台鐵意願與財務配合，質疑是無法落實營運的工程報告。

文化大學大眾傳播學系兼任副教授謝國安說，北宜高鐵的優點，其實北宜直鐵統統做得到，所需成本和對環境影響也低很多，質疑非蓋高鐵不可，恐有圖利之嫌。

北宜高鐵計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，沿線經台北市南港區、新北市汐止、平溪、雙溪、貢寮及宜蘭縣頭城、礁溪、壯圍、宜蘭市等九個行政轄區，全線總長六十點六公里。全案今年七月九日通過環評初審，昨進入環評大會做最後審查，支持者、反對方都出席較勁。支持方由宜蘭縣代理縣長林茂盛領軍，多位民代也出席。台鐵產業工會、公民幫推等團體則認為，過度簡化台鐵能量與貢獻，要求環評委員停止審議。

據交通部鐵道局資料估計，現行從台中搭乘高鐵至台北站轉乘台鐵對號車至花蓮站，旅行時間約一八八至三○八分鐘；未來從台中搭乘高鐵到宜蘭，再搭乘台鐵至花蓮，旅行時間可降至一○四至二一一分鐘。

鐵道局長楊正君在會中表示，高鐵延伸宜蘭並非要取代台鐵，兩者互補互長，交通部推動四個九○分鐘生活圈串聯東西走廊，其中兩個計畫就與台鐵相關。

有環委表示，北宜高鐵的開發會讓宜蘭的道路系統也面臨修正，要變動的區域並不小；另有環委指出，計畫路段雙溪以南的剩餘土石方出土期程、去化，以及與宜蘭高鐵特定區計畫的期程應銜接，這些都應該要有更多討論。全案歷經五小時討論，環委要求開發單位，應補充未來高鐵宜蘭車站專用區土方暫置、再利用期程規畫內容及管理單位，以及新植造林不得申請溫室氣體自願減量專案下，決議通過環評大會。