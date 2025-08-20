一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

高鐵延伸宜蘭計畫在今年7月9日通過環評初審，環評委員要求開發單位鐵道局應重新檢核本案開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估等，今送環評大會討論。本案在開發單位承諾提出未來高鐵宜蘭車站專用區土方暫置、再利用期程規畫內容及管理單位等，雖仍有環委覺得本案爭議未解，但仍決議通過環評大會審查。

本案開發單位為交通部鐵道局，目的事業主管機關為交通部，計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，沿線經台北市南港區、新北市汐止區、平溪區、雙溪區、貢寮區及宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、宜蘭市等9個行政轄區，於宜蘭縣政府東南側設一座高架車站，全線總長60.6公里，並設置1處維修基地，面積約12.5公頃。

上次初審結論，重點包含應重新檢核本案開發涉及旅行時間、旅運班次、運輸能力及經濟效益等數據並詳細說明評估依據，據以強化說明本案開發目的性及必要性。

鐵道局表示，現行從台中搭乘高鐵至台北站轉乘台鐵對號車至花蓮站，旅行時間約188至308分鐘；未來從台中搭乘高鐵到宜蘭，再搭乘台鐵對號車至花蓮的方案，旅行時間可降至104至211分鐘。

有環委表示，北宜高鐵的開發會讓宜蘭的道路系統也面臨修正，要變動的區域並不小；另有環委指出，計畫路段雙溪以南的剩餘土石方出土期程、去化，以及與宜蘭高鐵特定區計畫的期程應銜接，這些都應該要有更多討論。

閉門會議階段，有環委提出，在整體經濟效益評估上，生態與環境衝擊同樣重要，這樣才能讓各界知道本案開發的必要性，「覺得本案爭議還是不小，而且國內高速軌道建設，真的一定要做到一日生活圈嗎？」

本案在環委彼此討論下，最後要求開發單位，應補充未來高鐵宜蘭車站專用區土方暫置、再利用期程規畫內容及管理單位，以及新植造林不得申請溫室氣體自願減量專案下，本案決議通過環評大會。