陽光行動／2場意外 揭工地失序危機

「燒起來了！」二○二四年十二月十九日，台中大肚區全聯倉儲工地起火，濃煙遮蔽大半天空，傷者被救出時滿臉黑灰，死者更已全身燻黑，釀成九死八傷慘劇。不到六十天，台灣大道上的新光三越百貨發生氣爆，又奪走五條人命，另卅八人輕重傷。兩起重大工安事故都是工地失序的惡果。

全聯倉儲新建廠房施工，火災主因是工人在四樓用乙炔切割時未設隔熱屏障，火星掉到地下一樓引燃穩熱板；新光三越氣爆點位於十二樓，當時正在內部裝修，調查認定施工不慎導致天然氣幹管斷裂，氣體外洩引爆。

短短六十天，兩場大型意外奪走十四條人命，數十個家庭破碎，更揭開台灣工地常見的工程平行發包、垂直轉包，卻監管失靈、防護草率的失序亂象。業界人士直言，這不是兩起工安事故，更是台灣當前施工文化的縮影。

多家廠商同時施作 無統籌監管

以全聯倉儲工地為例，在烈火熊熊燃起之前，工程內有六個平行包案、廿五家廠商同時施作，現場無人監管；引發火警的乙炔切割機，四周沒有依規定應鋪設的防火毯，整個工地都沒有氣體偵測或斷氣裝置。

職安署副署長萬榮富說，該工地有多個「平行包」同時施工，工地平行包管理未落實，且焊接作業環境安全失控，現場隔熱材料與焊接區域的管理明顯不足，是釀禍主因之一，已進入司法調查。

未依規向政府申請 如幽靈工地

新光三越氣爆發生時，十一到十二樓的美食街正在拆除裝潢，與新建倉儲工程相比規模較小，但同樣是層層轉包，彼此橫向聯繫機制不明。欣中天然氣公司表示，施工前已應新光三越要求封閉天然氣管路，施工廠商並未先知會，檢方持續追查發現，瓦斯總開關並未關閉。

台中新光三越百貨發生氣爆，十二樓滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝

更離譜的是，這場裝修工程完全沒有依規定向台中市政府申請，形同「幽靈工地」，台中市都市發展局已祭出最高的三十萬元罰鍰。台灣百貨龍頭不照法規走，引發多名市議員抨擊，市府公安管理疏失，讓業者存僥倖心態。中市都發局回應，全市上百家大型賣場，若不主動申報，實難掌握。

兩案火場調查報告 至今未公開

無論全聯倉儲火災還是新光三越氣爆，火災調查報告至今仍未公開，罹難者家屬與受害者僅透過媒體報導得知片斷資訊，即使請律師調閱，都遭相關單位依「偵查不公開」為由拒絕。

兩場事故均導致重大死傷，受害者家屬權益卻大不同。新光三越在事故後，與罹難者家屬、受害者和解，並簽下保密協定，和解金額不對外透露，據傳每人上看八百萬元。全聯倉儲工地的受害者除領到不同業主給的共六十三萬元慰問金，至今僅有下游包商出面，協調會上以「團保每人三百萬元」求和解，是否有其他保險金一問三不知；有人失去家中經濟支柱，連喪葬費都無著落，面對一輩子的痛，後續還得訴訟爭取。

