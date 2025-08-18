聽新聞
陽光行動／立法把關安全 終結奪命工地

聯合報／ 本報記者陳敬丰

台中兩起重大工安事故奪走十四條人命，揭開台灣工地失序的冰山一角，層層轉包、工地安全管理等問題屢見不鮮，當悲劇一再重演，底層勞工的生命淪為統計數字，隨著新聞熱度消褪而被遺忘。還要多少條人命的教訓，工地安全才會被重視？

台灣的工地有多危險，從數字可窺端倪。二○二三年營造業重大災害死亡人數一五一人，占所有職業類別五成，換算成每千人死亡率為○點一七七，是全體職業平均值六點五倍；比較先進國家，新加坡營造業是○點○三四、日本○點○六八、美國○點○九六，僅南韓○點二一六高於台灣。

光是防範勞工在工地墜落這一項，勞動部訂去年為「營造墜落打擊年」，結果營造工地仍有八十三人墜落死亡，其中七十一人未接受職業安全衛生教育訓練，勞動部卻毫無查核機制，遭立委批評只是喊喊口號，遑論不同包商更複雜施工界面的安全管理。

政府在勞檢與工地安全做出不少努力，但最根本的制度問題沒解決，以結果而論，安全的工地環境改善甚微。尤其在層層轉包制度下，犧牲的多是最底層包商的工人；這些人靠勞力、技術謀生，事故發生後非死即傷，家屬爭取賠償未必如意，更何況天人永隔的悲慟。

問題是營造業缺工加劇，今年首季營造業勞動力缺工數超過五點三萬人，有經驗、成熟的工地主任更不容易找，對應全聯倉儲、新光三越這兩起工安事故，更凸顯缺工導致營建職災居高不下的嚴峻。

勞動部修法、立法速度必須加快，緊扣業主及包商的責任，配套更多資源為工地安全把關，才能收斂工地失序亂象，終結「今日公祭、明日忘記」的循環。

