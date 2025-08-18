陽光行動／規避停工 出事不敢叫救護車

台灣職災長年未見改善，過去五年重大災害死亡千人率平均數為千分之○點○二七六，幾乎是日本、新加坡的兩倍，營建工程業更高達千分之○點一七七六。工業傷害受害人協會專員劉念雲說，營造「慘」業職災居高不下，非死即傷的受害勞工往往最弱勢。

營建工程業是各產業中職災發生率次高的產業，僅次礦業與土石採取業。職安署統計營造業常見職災是跌倒與墜落事故，連台積電等高科技廠房工程，也屢傳工安意外。

勞動部統計去年約二八七人死於職災，平均每一點二天就有一名勞工喪命；另有上萬人因職災致殘，難以繼續工作，這還不包括未通報的「黑數」。劉念雲指出，職災除非發生在商場或街頭，波及消費者或路人，否則難被重視；營造業甚至存在「發生意外不叫救護車」歪風，規避勞檢與停工風險，業界其實早已研發出防切割、夾傷裝置，但為趕工，傷害意外頻繁發生。

營造業長期存在的分包制度常引發職災。劉念雲說，曾有工人在公共工程施工時，明明事前通報斷電，實際工作時電流仍通，導致感電受傷，箇中原因是缺乏統籌管理與安全協調；許多營建工程發包給不同單位，卻未確實監督，建立有效協調機制導致意外。

他強調，業者常靠契約規避責任，若有職災概由包商負責，業主往往能全身而退；許多工地實際負責人是被掛名為工地主任的資深工人，最後刑責落在這些基層主管身上。

專家表示，職災起因常是工期壓縮、預算不足與管理鬆散，若不從結構改變起，將責任回歸事業主，要求投入更多資源落實勞安規定，否則職災問題難以解決。

劉念雲說，職災不只是工地事故，對受害勞工而言無法工作，家庭就失去經濟來源，還要花數年打官司，現行職災保險給付普遍不足，難以支撐醫療、看護與重建費用，遑論重返職場，這是未被正視的缺口。

