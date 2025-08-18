陽光行動／火調保密 漫長索賠椎心折磨

全聯大肚倉儲大火、新光三越氣爆等重大事故兩項調查報告均已完成，但未公布肇因，受害者家屬調閱報告也受阻，家屬無助地問「想知道發生了什麼事，為什麼這麼難？」

氣爆案死傷者包含消費者、員工與工人，與全聯倉儲案都是承包工人不同，企業處理態度也有落差，勞工團體直指「再次驗證勞工是最弱勢的族群」。

台中市消防局表示，兩案皆屬重大工安事故，依規定，起火戶、延燒戶及利害關係人可申請基本火調資訊，但因刑事偵查期間依法不得提供。

法務部常務次長黃謀信指出，偵查不公開作業辦法明定，審酌維護公共利益，認定有必要時，偵查機關、偵查輔助機關得適度公開調查報告，可安定民心、達到預防效果。法界認為，「偵查不公開」僅規範檢警，行政單位若以此當擋箭牌，恐難服眾。

全聯倉儲大火、新光三越氣爆兩案死傷者待遇也不同。全聯案死者家屬指控八個月來，未獲後續賠償。新光案業者則已與每名死傷者家屬和解，因簽署保密協定，家屬對外都稱「靜待司法調查」。

律師林瓊嘉說，全聯倉儲大火委由營造商施工，工地安全由營造商負責，罹難者家屬若要獲得賠償，必須取得消防局的火調報告，但該報告基於偵查不公開，不交給家屬，只能等刑事部分起訴後，再提附帶民事賠償，索賠過程漫長。

林瓊嘉表示，新光三越案是室內裝修工程，場地管理人負連帶責任，甚至可能因此被起訴，盡快和解對新光三越而言，有利後續官司。

中部營建業者說，全聯實業有營造背景，對施工安全規範理應瞭若指掌，業主、營造廠與施工單位三方都應對重大事故負起全責，積極善後，而不是推給小包商。

