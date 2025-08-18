陽光行動／工地沒設防火 家屬慟：蓄意謀殺

「只是想再聽聽他們的聲音。」年過八旬的廖媽媽撥打熟悉的電話號碼，但手機傳來「您撥打的電話是空號」，她難掩悲傷失落。自從兒孫同日命喪火場後，撥打註定無法接通的那組號碼，成了她宣洩悲傷的方式。

五十一歲廖姓水電工頭與廿七歲兒子，都是全聯大肚倉儲工程層層分包最下游的工班，出事當天廖姓工頭率兒子與三名工人，半趴在高度不到一公尺的三樓夾層施工，火星竄出的瞬間，廖姓工頭最靠近出口，他原有機會逃生，卻折返回去找兒子，雙雙殞命。

工程鋪耐燃板 「為何燒這麼快」

廖姓工頭的姊姊說，這麼大的工程卻沒有防火毯、滅火器，也沒人監工，無異是「蓄意謀殺」，工地說地下室鋪好了一級耐燃庫板，為何燒這麼快？好好的人出去工作，就再也回不來，讓家人情何以堪？

廖家姊姊說，一開始瞞著媽媽，但當燻黑的遺體運回家中，再怎麼樣也得接受，媽媽還坐輪椅去事故現場招魂；從那天起，媽媽常打弟弟的手機，明知道已經變成空號了，還是改不了這個習慣。

廖家姊姊說，弟弟跟著她丈夫學水電做配管廿多年，工地環境辛苦但從不喊累；他很早就離婚，當時侄子才七歲，幾乎是阿嬤拉拔長大的，後來也當上水電工，父子都在通順公司上班。

父子二度求救 「三分鐘人沒了」

回顧大火當天，廖姓工頭率工班到全聯倉儲，原本他兒子要到南屯上工，沒想到機車壞掉，父子共騎機車去大肚工地，當天大火奪走父子兩條人命。

「短短三分鐘，人就沒了。」廖姊質疑起火時，侄子還留語音求救「火災了，我沒辦法呼吸」，第二通重複「我沒辦法呼吸了」，之後再無訊息。

家屬質疑，全聯倉儲工地互益營造承攬之後，層層分包給三、四家公司，迄今還不知肇事原因，申請火場調查報告也受阻，連賠償也只有最下包的通順公司出面，希望以三百萬元保險理賠和解，家屬不願簽。

只有給慰問金 「勞工命不值錢」

「底層勞工的命很不值錢。」廖家姊姊說，相對後來發生的新光三越氣爆案，家屬有一對一理賠服務，且賠償很快，全聯大火迄今八個月，只有一開始的慰問金，真的很難接受。

廿四歲姜姓樓管在新光三越氣爆案腦部重創，全身多處骨折，搶救後撿回一命，正復健中。該樓管的姊姊表示，目前恢復良好，有望在年底復工，已獲得部分補償，其餘保險理賠仍待釐清。新光案的死傷者多以簽有保密協定婉謝採訪。

全聯表示，發生意外時該廠房尚未移交，會適時協助受害員工家屬。新光三越表示，氣爆肇因與責任歸屬，涉及後續求償與補償，靜待司法調查。

