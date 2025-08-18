陽光行動／專家：職災罰則偏低 難嚇阻違法

勞動部去年底預告修正職業安全衛生法，從源頭防災、承攬管理對症下藥，加重工程業主、各級承攬包商的安全管理責任，更提高五倍罰鍰。但將近一年，法案還躺在行政院排隊等審查，尚未進立法院。

勞動部職安署以營造工程為例，指發生工安事故不能只苛責施工的營造廠，工程業主也要承擔責任，若建設公司做了前端安控的預防投資，施工期間風險才能控管，因此在職安法增訂十五條之一，要求一定規模工程的事業單位交付規畫、設計時，應分析潛在施工危害，編製安全衛生圖說及規範，量化編列安全衛生費用，並製作工程安全分析報告。

職安署考慮到加強承攬管理，在多工專業時代，層層轉包容易產生管理漏洞，修法後將加重原事業單位及各級承攬人的安全管理責任，例如中間承包商原只負責訂契約、發包，人不會到現場管理，修法後要求承包商須派員到場巡視、指導及協助教育訓練等，讓各級承攬人都負起責任。

職安署綜規組組長張毅斌說，職安法修正草案已送入行政院，希望八月能排審，盼下個會期送進立法院。

中山醫學大學職業安全衛生系副教授顏慶堂表示，職安法未與時俱進，無法因應當今工作型態與風險，且因業主管理未落實，不斷發生職災及工安事故；例如法條提及「作業中不相容作業」，卻未舉例如工地焊接時，保麗龍不可同時進場，全聯倉儲就是如此才釀災。

顏慶堂說，台灣雇主對職災、工安事故常僥倖以對，美國企業勞工若因工安事故死亡，該企業商品可能遭抵制而倒閉；台灣即使修法提高罰則至一百五十萬元，和違反食安法最高罰二億元，嚇阻力顯然低得多。

