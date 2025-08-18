聽新聞
陽光行動／專家：職災罰則偏低 難嚇阻違法

聯合報／ 記者余采瀅黃寅葉冠妤／專題報導

勞動部去年底預告修正職業安全衛生法，從源頭防災、承攬管理對症下藥，加重工程業主、各級承攬包商的安全管理責任，更提高五倍罰鍰。但將近一年，法案還躺在行政院排隊等審查，尚未進立法院。

勞動部職安署以營造工程為例，指發生工安事故不能只苛責施工的營造廠，工程業主也要承擔責任，若建設公司做了前端安控的預防投資，施工期間風險才能控管，因此在職安法增訂十五條之一，要求一定規模工程的事業單位交付規畫、設計時，應分析潛在施工危害，編製安全衛生圖說及規範，量化編列安全衛生費用，並製作工程安全分析報告。

職安署考慮到加強承攬管理，在多工專業時代，層層轉包容易產生管理漏洞，修法後將加重原事業單位及各級承攬人的安全管理責任，例如中間承包商原只負責訂契約、發包，人不會到現場管理，修法後要求承包商須派員到場巡視、指導及協助教育訓練等，讓各級承攬人都負起責任。

職安署綜規組組長張毅斌說，職安法修正草案已送入行政院，希望八月能排審，盼下個會期送進立法院。

中山醫學大學職業安全衛生系副教授顏慶堂表示，職安法未與時俱進，無法因應當今工作型態與風險，且因業主管理未落實，不斷發生職災及工安事故；例如法條提及「作業中不相容作業」，卻未舉例如工地焊接時，保麗龍不可同時進場，全聯倉儲就是如此才釀災。

顏慶堂說，台灣雇主對職災、工安事故常僥倖以對，美國企業勞工若因工安事故死亡，該企業商品可能遭抵制而倒閉；台灣即使修法提高罰則至一百五十萬元，和違反食安法最高罰二億元，嚇阻力顯然低得多。

陽光行動／2場意外 揭工地失序危機

「燒起來了！」二○二四年十二月十九日，台中大肚區全聯倉儲工地起火，濃煙遮蔽大半天空，傷者被救出時滿臉黑灰，死者更已全身燻...

陽光行動／工地沒設防火 家屬慟：蓄意謀殺

「只是想再聽聽他們的聲音。」年過八旬的廖媽媽撥打熟悉的電話號碼，但手機傳來「您撥打的電話是空號」，她難掩悲傷失落。自從兒...

陽光行動／多工班各做各的 沒人監管協調

全聯大肚倉儲工地大火迄今已滿八個月，新光三越台中店氣爆案也過了六個月，兩場事故共奪走十四條人命，檢方仍在釐清事故責任，尚...

陽光行動／立法把關安全 終結奪命工地

台中兩起重大工安事故奪走十四條人命，揭開台灣工地失序的冰山一角，層層轉包、工地安全管理等問題屢見不鮮，當悲劇一再重演，底...

陽光行動／規避停工 出事不敢叫救護車

台灣職災長年未見改善，過去五年重大災害死亡千人率平均數為千分之○點○二七六，幾乎是日本、新加坡的兩倍，營建工程業更高達千...

陽光行動／火調保密 漫長索賠椎心折磨

全聯大肚倉儲大火、新光三越氣爆等重大事故兩項調查報告均已完成，但未公布肇因，受害者家屬調閱報告也受阻，家屬無助地問「想知...

