陽光行動／勞檢缺人 連稽查都得「外包」

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅陳宏睿／專題報導

營建工地意外頻傳，各單位缺乏統合聯繫機制，建管、勞檢機關人力也吃緊，管理量能不足，甚至連稽查都得「外包」，淪為「被動檢查」；另外消防法規對尚未取得使用執照的建築物，缺乏明文規定，都成為工安事故的監管漏洞。

全聯倉儲工地大火、新光三越氣爆案都查出工程包商涉有疏失，連室內裝修工程都未依法申報。

「大台中有三千多處工地，每年申報案上萬件，施工科僅十多人根本不夠。」台中市都市發展局副局長曾文誠說，工地安全依職掌分屬不同機關，以都發局為例，主要監管施工進度、結構安全、是否按圖施工等，實務上所有案子都跟都發局有關，人力相當吃緊。

曾文誠說，台中都發局的查核人力與台北市建管處逾三百人相較差距明顯，目前僅能透過資訊化方式調配人力，另須將部分業務委託給公會管理。

負責勞動檢查的台中市勞檢處人力也告急，台中市勞檢處長邱怡川說，新進勞檢人員起薪五萬元起跳，但工作高壓又易遭雇主敵視，導致流動率高，曾有員工受訓三個月就離職，目前還有三成職缺沒有補滿。

邱怡川說，勞檢的目的是安全，但現行法規不接地氣，自律遵守的企業與工地只占兩成，沒出事都當沒事；超時加班、工人飲酒或不戴安全帽上工等違規情況屢見不鮮，雇主即便知情，也因為缺工、工人難找，乾脆視而不見，而政府稽查人力不足，難以全面監管。

台中市消防局則指出，尚未取得使用執照的建築物，施工期間應依建築法與職安法管理，消防法則無明文規定；至於新光三越氣爆案，因為業者未申請室內裝修，也未提報消防防護計畫，已建議消防署修訂指導原則，補安全漏洞。

陽光行動／2場意外 揭工地失序危機

「燒起來了！」二○二四年十二月十九日，台中大肚區全聯倉儲工地起火，濃煙遮蔽大半天空，傷者被救出時滿臉黑灰，死者更已全身燻...

陽光行動／工地沒設防火 家屬慟：蓄意謀殺

「只是想再聽聽他們的聲音。」年過八旬的廖媽媽撥打熟悉的電話號碼，但手機傳來「您撥打的電話是空號」，她難掩悲傷失落。自從兒...

陽光行動／多工班各做各的 沒人監管協調

全聯大肚倉儲工地大火迄今已滿八個月，新光三越台中店氣爆案也過了六個月，兩場事故共奪走十四條人命，檢方仍在釐清事故責任，尚...

陽光行動／立法把關安全 終結奪命工地

台中兩起重大工安事故奪走十四條人命，揭開台灣工地失序的冰山一角，層層轉包、工地安全管理等問題屢見不鮮，當悲劇一再重演，底...

陽光行動／規避停工 出事不敢叫救護車

台灣職災長年未見改善，過去五年重大災害死亡千人率平均數為千分之○點○二七六，幾乎是日本、新加坡的兩倍，營建工程業更高達千...

陽光行動／火調保密 漫長索賠椎心折磨

全聯大肚倉儲大火、新光三越氣爆等重大事故兩項調查報告均已完成，但未公布肇因，受害者家屬調閱報告也受阻，家屬無助地問「想知...

