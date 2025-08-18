陽光行動／勞檢缺人 連稽查都得「外包」

營建工地意外頻傳，各單位缺乏統合聯繫機制，建管、勞檢機關人力也吃緊，管理量能不足，甚至連稽查都得「外包」，淪為「被動檢查」；另外消防法規對尚未取得使用執照的建築物，缺乏明文規定，都成為工安事故的監管漏洞。

全聯倉儲工地大火、新光三越氣爆案都查出工程包商涉有疏失，連室內裝修工程都未依法申報。

「大台中有三千多處工地，每年申報案上萬件，施工科僅十多人根本不夠。」台中市都市發展局副局長曾文誠說，工地安全依職掌分屬不同機關，以都發局為例，主要監管施工進度、結構安全、是否按圖施工等，實務上所有案子都跟都發局有關，人力相當吃緊。

曾文誠說，台中都發局的查核人力與台北市建管處逾三百人相較差距明顯，目前僅能透過資訊化方式調配人力，另須將部分業務委託給公會管理。

負責勞動檢查的台中市勞檢處人力也告急，台中市勞檢處長邱怡川說，新進勞檢人員起薪五萬元起跳，但工作高壓又易遭雇主敵視，導致流動率高，曾有員工受訓三個月就離職，目前還有三成職缺沒有補滿。

邱怡川說，勞檢的目的是安全，但現行法規不接地氣，自律遵守的企業與工地只占兩成，沒出事都當沒事；超時加班、工人飲酒或不戴安全帽上工等違規情況屢見不鮮，雇主即便知情，也因為缺工、工人難找，乾脆視而不見，而政府稽查人力不足，難以全面監管。

台中市消防局則指出，尚未取得使用執照的建築物，施工期間應依建築法與職安法管理，消防法則無明文規定；至於新光三越氣爆案，因為業者未申請室內裝修，也未提報消防防護計畫，已建議消防署修訂指導原則，補安全漏洞。

