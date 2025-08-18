聽新聞
陽光行動／趕工缺工 防護機制全體崩潰

聯合報／ 記者趙容萱／專題報導

「缺工壓力下一個人當多個人用，協調機制就崩潰了。」營建工地工項複雜，層層轉包與分包很常見，建商表示，理想狀況下，工序安排、安全防護都應在工務會議協調，但缺工、趕工壓力下，安全就被犧牲了。

營建業者分析，當時工地天花板正在做空調配管、切割鋼筋，照理說正下方不該有鋪設地板的工班作業；若有切割鋼筋等動火作業，防火設施、防護作業都要周全，該錯開的工班就要錯開，防護要照ＳＯＰ，但趕工或便宜行事，就容易出問題。

中部大型建商分析，以大型住宅建案的營建工程為例，因建築規模大，從工地開挖、板模工程等廿、卅項工種平行包，從起造人建商、承造的營造商都會派監工，規模較大的建案甚至有監工團隊，各工程分包商、甚至垂直分包的工班也要派監工，每天大小監工都要開工務會議，協調當日工地進場順序。

一名營建工地主任強調，「照規矩來」運作正常的工地，其管理之精細「連工人的如廁動線都得管理」；以他負責的住宅建案，光是工地主任就設有兩人，一人專責營建，另一人負責裝潢，核心工作就是監工與協調。

這名工地主任強調，雖然各工班都有工頭，但工班之間從物料進場時程、工作區域畫分、現場物料堆放到工人動線，都必須處處精細管控，馬虎不得；看似吹毛求疵，但「魔鬼藏在細節裡，不相容的工項必須避免」，例如動火與有易燃物的作業就得避開。

「為了安全只能犧牲時間。」有建商說，國內長期缺工，預售住宅大樓工種複雜，加上嚴格執行的監工機制，五年前預售住宅案工期約三年，近年早已延長到五年，這已是因應缺工的業界常態。

陽光行動／2場意外 揭工地失序危機

「燒起來了！」二○二四年十二月十九日，台中大肚區全聯倉儲工地起火，濃煙遮蔽大半天空，傷者被救出時滿臉黑灰，死者更已全身燻...

陽光行動／工地沒設防火 家屬慟：蓄意謀殺

「只是想再聽聽他們的聲音。」年過八旬的廖媽媽撥打熟悉的電話號碼，但手機傳來「您撥打的電話是空號」，她難掩悲傷失落。自從兒...

陽光行動／多工班各做各的 沒人監管協調

全聯大肚倉儲工地大火迄今已滿八個月，新光三越台中店氣爆案也過了六個月，兩場事故共奪走十四條人命，檢方仍在釐清事故責任，尚...

陽光行動／立法把關安全 終結奪命工地

台中兩起重大工安事故奪走十四條人命，揭開台灣工地失序的冰山一角，層層轉包、工地安全管理等問題屢見不鮮，當悲劇一再重演，底...

陽光行動／規避停工 出事不敢叫救護車

台灣職災長年未見改善，過去五年重大災害死亡千人率平均數為千分之○點○二七六，幾乎是日本、新加坡的兩倍，營建工程業更高達千...

陽光行動／火調保密 漫長索賠椎心折磨

全聯大肚倉儲大火、新光三越氣爆等重大事故兩項調查報告均已完成，但未公布肇因，受害者家屬調閱報告也受阻，家屬無助地問「想知...

