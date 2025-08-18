陽光行動／趕工缺工 防護機制全體崩潰
「缺工壓力下一個人當多個人用，協調機制就崩潰了。」營建工地工項複雜，層層轉包與分包很常見，建商表示，理想狀況下，工序安排、安全防護都應在工務會議協調，但缺工、趕工壓力下，安全就被犧牲了。
營建業者分析，當時工地天花板正在做空調配管、切割鋼筋，照理說正下方不該有鋪設地板的工班作業；若有切割鋼筋等動火作業，防火設施、防護作業都要周全，該錯開的工班就要錯開，防護要照ＳＯＰ，但趕工或便宜行事，就容易出問題。
中部大型建商分析，以大型住宅建案的營建工程為例，因建築規模大，從工地開挖、板模工程等廿、卅項工種平行包，從起造人建商、承造的營造商都會派監工，規模較大的建案甚至有監工團隊，各工程分包商、甚至垂直分包的工班也要派監工，每天大小監工都要開工務會議，協調當日工地進場順序。
一名營建工地主任強調，「照規矩來」運作正常的工地，其管理之精細「連工人的如廁動線都得管理」；以他負責的住宅建案，光是工地主任就設有兩人，一人專責營建，另一人負責裝潢，核心工作就是監工與協調。
這名工地主任強調，雖然各工班都有工頭，但工班之間從物料進場時程、工作區域畫分、現場物料堆放到工人動線，都必須處處精細管控，馬虎不得；看似吹毛求疵，但「魔鬼藏在細節裡，不相容的工項必須避免」，例如動火與有易燃物的作業就得避開。
「為了安全只能犧牲時間。」有建商說，國內長期缺工，預售住宅大樓工種複雜，加上嚴格執行的監工機制，五年前預售住宅案工期約三年，近年早已延長到五年，這已是因應缺工的業界常態。
