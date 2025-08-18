陽光行動／多工班各做各的 沒人監管協調

全聯大肚倉儲工地大火迄今已滿八個月，新光三越台中店氣爆案也過了六個月，兩場事故共奪走十四條人命，檢方仍在釐清事故責任，尚未偵結。有工程包商說，兩案共通點就是現場混亂，多家包商和工班同時進場，沒有統籌協調，各憑經驗施工，最終釀成事故，「爆炸時無人清楚狀況，也不知誰該負責任」。

全聯大肚新建倉儲工程發生大火時，結構體已完成，承造人互益營造依不同工項平行分包給六家公司，空調設備由新菱公司承攬、機電工程是兆申公司。新菱把空調配管工程分包給紋禕工程行、通順公司等。

四周未鋪設防火毯 火花變火災

台中市消防局調查報告指出，空調分包工人使用乙炔切割機施作空調配管孔洞時，四周未鋪設防火毯，也無人現場督導；火花濺落到地下一樓堆放的ＰＳ隔熱板，火勢瞬間蔓延，因為挑高的倉儲沒隔間，煙囪效應使火勢迅速蔓延。

台中市勞檢處長邱怡川說，全聯倉儲工地由六個平行包、廿五家廠商共同作業，涵蓋鋼構、機電、空調等工程，「每個平行包又分多個垂直包，業者顯然未善盡統合承攬管理責任」，認定廠商有疏失；至於焊接時未遠離易燃物、消防動線混亂，則是釀災主因。

天然氣幹管斷裂 遇火花釀氣爆

新光三越百貨十一、十二樓美食街改裝，氣爆發生在十二樓。檢方初步認定，現場施工不慎導致天然氣主幹管斷裂，氣體外洩遇到電動工具作動的火花造成氣爆；至於主幹管為何斷裂？為何引發氣爆？尚未公布調查結果。與全聯倉儲工地相比，美食街裝修工程規模較小，平行包加上垂直包總共十三「包（即工程標案）」，平行工程包含機電、水電、拆除與室內裝修四大類，唯獨欠缺統合管理這一「包」。

台中市勞檢處表示，美食街現場沒有專業監工，缺乏「總監工」統籌指揮。喪生的廿三歲林姓百貨女樓管的家屬質疑，監工責任竟交給沒有營造、勞安背景的林女，是否屬實仍待檢調釐清。

瓦斯偵測器故障 警報也被關閉

更離譜的是業者根本未依規定申請室內裝修許可，台中市消防局還查出美食街整修期間，未依法提報「施工中消防防護計畫」，現場瓦斯偵測器故障，警報設備也因施工被關閉，卻無任何替代措施。

台中市勞檢處表示，裝修工人涉及高風險的動火作業，未經充分的安全與教育訓練，也沒有妥善的安全阻隔措施，在同個樓層各做各的，釀成氣爆意外。

有營造業工地主任表示，各工班應都有工頭協調物料進場時程、工作區域、安全防護等，但這兩起事故凸顯趕工、缺工、缺乏專業監工之下便宜行事的施工文化，防護當然不到位，也成為安全的不定時炸彈。

