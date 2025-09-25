快訊

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

獨／民宅淪軍火庫！黑幫囤10槍200發彈 警攻堅赫見M16步槍

聽新聞
0:00 / 0:00

台東海端4病患直升機送下山就醫 霧鹿、利稻明日仍停班停課

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東海端鄉3部落交通中斷，台東空勤三大三隊派遣編號NA-704黑鷹直升機上山運送病患，已將人送達豐年機場，交給救護車送醫。圖／空勤提供
台東海端鄉3部落交通中斷，台東空勤三大三隊派遣編號NA-704黑鷹直升機上山運送病患，已將人送達豐年機場，交給救護車送醫。圖／空勤提供

南橫台東海端鄉3部落交通中斷，縣府宣布霧鹿村及利稻村明日繼續停止上班上課；3部落今傳出3名洗腎及1名蜂窩性組織炎病患受困山上，空勤直升機將人送下山就醫。此外，南橫新武路段路基流失嚴重，預計後天（9月27日）下午5時先開設人行通道，南橫西端也會同步搶修通車，讓利稻與霧鹿車輛可往高雄方向恢復聯外交通。

樺加沙颱風外圍環流帶來豪大雨，台20線南橫公路189K路基流失崩塌，道路中斷無法通行，又加上停電及電信系統中斷，今早有居民攀登林班地制高點，找尋信號較佳處打電話求救。

台東縣消防局表示，在向空勤總隊申請直升機支援後，今天下午3名洗腎病患均已成功尋獲，並由直升機後送返抵台東接受治療。

除3名洗腎病患外，利稻村邱姓居民蜂窩組織炎，空勤直升機下午5時49分在豐年機場落地，轉交救護車就醫。

消防局表示，已派遣同仁攜帶衛星電話及定位通訊器材，步行高繞山路進入下馬及霧鹿部落，協助醫療後送與名單確認。

公路局關山工務段指出，台20線189k+800（新武路段）路基流失約60公尺，因地勢陡峭施工困難，預計30日前搶通車行便道，後天（27日）下午5時先開設人行通道，以接駁方式協助居民脫困；南橫西端高雄段預計27日下午5時可恢復交通，居民也可改從高雄方向下山。

此外，海端鄉尚有7名鄉親有慢性病用藥需求，海端分隊今天下午4時出發，徒步前往下馬及霧鹿送藥，利稻個案的藥物明天交由直升機運送藥品，衛生所護理師也會隨機入山，協助居民正確用藥。

南橫台20線189k+800（新武路段）路基流失嚴重，約有60公尺路面全消失不見，因地勢陡峭施工困難，預計9月30日才能恢復車輛通行。圖／甲仙工務段提供
南橫台20線189k+800（新武路段）路基流失嚴重，約有60公尺路面全消失不見，因地勢陡峭施工困難，預計9月30日才能恢復車輛通行。圖／甲仙工務段提供

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

南橫多處坍方 台東縣府申請直升機後送3洗腎病患

南橫新武路段路基缺口 利稻及霧鹿部落對外中斷

影／豪雨路坍...南橫台東海端3部落成孤島 居民冒險爬山頂打電話求救

颱風過後路基流失30公尺 台東關山自行車道親山段封閉通行

相關新聞

台東海端4病患直升機送下山就醫 霧鹿、利稻明日仍停班停課

南橫台東海端鄉3部落交通中斷，縣府宣布霧鹿村及利稻村明日繼續停止上班上課；3部落今傳出3名洗腎及1名蜂窩性組織炎病患受困...

樺加沙颱風影響 花蓮、台東公路災阻仍有2處

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(25)日17時00分止，統計總計災阻路段仍有2處，除了花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋遭沖毀外...

樺加沙颱風重創花蓮 產險業者：有額外加保附約可理賠

颱風「樺加沙」重創花蓮，造成住宅、車輛嚴重淹水。產險業者指出，這類天災通常不在一般汽車保險或住宅保險的基本承保範圍內，若...

台鐵全力搶修 東部幹線25日首班車起恢復行駛

台鐵鹿野=山里間今天下午因列車撞擊落石土堆後出軌，目前路線仍不通。台鐵晚間表示，現正全力搶修，預計明天東部幹線首班車起恢...

災區滿目瘡痍 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

洪災過後，花蓮光復鄉市區仍滿目瘡痍，處處泥濘，花蓮縣府今晚宣布，受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣光...

樺加沙颱風豪雨成災 災阻路段增至5處

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(24)日19時00分止，災阻路段共5處，包括花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋遭沖毀等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。