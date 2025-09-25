樺加沙颱風影響 花蓮、台東公路災阻仍有2處

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
公路局花蓮工務段派員於高處觀察馬太鞍溪水位變化，並在馬太鞍溪橋南北端（台9線231k+650、232k+810）及向北延伸台9線228k+600（長橋路段）等三處封閉車道。圖／公路局提供
樺加沙颱風來襲，公路局截至今(25)日17時00分止，統計總計災阻路段仍有2處，除了花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋遭沖毀外，台東海端鄉台20線部分路段仍有邊坡坍方及土石泥流。

公路局表示，花蓮縣光復鄉231K+650~232K+810(馬太鞍溪橋) 馬太鞍溪橋遭沖毀，替代路線方案中，一般車輛改由省道台11線轉台11甲線接台9線，路線繞行約1.5小時，或省道台11線轉台30線接台9線，路線繞行約2小時。小型車改為花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，預計繞行時間約0.5小時，惟災後部分路面泥濘，請用路人小心通行。

另，台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)，150K+100路基坍塌及188K+600(彩霞隧道)等共3處發生邊坡坍方及土石泥流，利稻及霧鹿部落預計於9月27日17時搶通供車輛通行西出(高雄)；189K+800發生路基流失造成雙向道路阻斷，預計9月30日17時搶通東出(關山)。

公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

