聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
颱風樺加沙重創花蓮，造成住宅、車輛嚴重淹水。產險業者指出，這類天災通常不在一般汽車保險或住宅保險的基本承保範圍內，須額外加保。圖／本報資料照片
颱風樺加沙重創花蓮，造成住宅、車輛嚴重淹水。產險業者指出，這類天災通常不在一般汽車保險或住宅保險的基本承保範圍內，須額外加保。圖／本報資料照片

颱風「樺加沙」重創花蓮，造成住宅、車輛嚴重淹水。產險業者指出，這類天災通常不在一般汽車保險或住宅保險的基本承保範圍內，若要獲得保障，須額外加保「颱風洪水險」或「汽車天災事故損失補償險」、「泡水車補償險」等附加險。以車險為例，甲、乙、丙式車體險都將天災列為「除外不保事項」，僅加保附約才可理賠，包括車輛泡水、被招牌或樹木砸損等情況。

此外，產險公會提醒，保戶若投保住宅火險並加保「颱風及洪水災害補償」條款，淹水超過50公分即可依「水災災害救助種類及標準」申請政府救助金。保險公司也會依所在地區定額給付約7,000到9,000元。若淹水未達50公分但仍有財物損失，則須列出損失清單，由保險公司依實際勘估理賠。

不過，產險業者透露，即使颱風過後詢問度上升，但因保費不低，例如一輛百萬元新車第一年加保颱風洪水險，年繳保費可能高達9,000元，加上不少車主存有僥倖心態，實際投保率仍不高。

富邦產險進一步提醒，若車輛泡水高度已超過車底板，切勿發動引擎，避免電路或引擎損壞，應保持原狀並聯繫拖吊，後續再由修理廠與保險公司進行勘估。住宅部分則建議拍照存證，並通知里長或警方協助勘查，以利申請理賠或災害救助。

樺加沙颱風 颱風

相關新聞

嚴重淹水…颱風樺加沙校園災損初估6377萬元 花蓮損失最重

教育部今天統計颱風樺加沙校園災損，初估新台幣6377萬餘元，花蓮縣最為嚴重，光復國中淹水，多項設備嚴重損壞，估計損失60...

樺加沙颱風影響…桃機今取消133架次 南北觀景台重新開放

隨著樺加沙颱風逐漸遠離台灣，空中交通逐步恢復正常，機場公司統計，截至今天下午13時00分，共取消133架次航班。此外，桃...

樺加沙颱風重創花蓮 產險業者：有額外加保附約可理賠

颱風「樺加沙」重創花蓮，造成住宅、車輛嚴重淹水。產險業者指出，這類天災通常不在一般汽車保險或住宅保險的基本承保範圍內，若...

台鐵全力搶修 東部幹線25日首班車起恢復行駛

台鐵鹿野=山里間今天下午因列車撞擊落石土堆後出軌，目前路線仍不通。台鐵晚間表示，現正全力搶修，預計明天東部幹線首班車起恢...

災區滿目瘡痍 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

洪災過後，花蓮光復鄉市區仍滿目瘡痍，處處泥濘，花蓮縣府今晚宣布，受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣光...

樺加沙颱風豪雨成災 災阻路段增至5處

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(24)日19時00分止，災阻路段共5處，包括花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋遭沖毀等。

