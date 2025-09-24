快訊

災區滿目瘡痍、處處泥濘 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

樺加沙颱風豪雨成災 災阻路段增至5處

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
公路局截至今(24)日19時00分止，災阻路段共5處，包括花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋遭沖毀等。（台東縣警察局關山分局提供）中央社
樺加沙颱風來襲，公路局截至今(24)日19時00分止，災阻路段共5處，包括花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋遭沖毀等。

公路局表示，災阻路段包括花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋遭沖毀，已發布揭露替代路線方案。另高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)，因荖濃溪河水瀑漲夾帶土石流沖刷淹沒4K+100~5K路段約900公尺，實施道路封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

此外，高雄市桃源區台20線99K+500(復興路段) 因荖濃溪水位上漲，溪水溢淹至路面長約200公尺，道路無法通行，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口~向陽)，30K+500(昌仕橋)土石流、41K+700處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷。

另，台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)，150K+100路基坍塌及155K+100、161K+100、163K+000、170K+100、179K+200、180K+100、181K+800、185K+600、188K+600(彩霞隧道)、190K+600等多處發生邊坡坍方及土石泥流造成雙向道路阻斷。

公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

