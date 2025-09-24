樺加沙風災…花蓮農損逾2.5億 農田埋沒302公頃

樺加沙颱風外圍環流挾強勁風雨，導致花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥流沖到下游，花蓮光復鄉成一片汪洋，搶救工作仍持續進行中。據農業部農糧署彙整各縣市政府查報資料統計，截至今傍晚17時止，農業產物及民間設施估計損失計2億5408萬元，主要為農田埋沒302公頃。

據農糧署統計，縣市受損以花蓮縣損失2億5378萬元（占99.9％）及台東縣損失30萬元（占0.1％）較為嚴重。

農產估計損失金額1258萬元，農作物被害面積170公頃，被害程度56％，換算無收穫面積95公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積132公頃，損害程度51％，換算無收穫面積67公頃，損失金額738萬元，其次為西瓜、冬瓜、其他蔬菜及大豆等。

民間設施損失金額2億4150萬元，農田流失及埋沒損失金額約2億4120萬元，主因農田埋沒302公頃；漁業設施估計損失金額30萬元，主因漁船毀損。