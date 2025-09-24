聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙風災…花蓮農損逾2.5億 農田埋沒302公頃

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創。記者劉學聖／攝影
花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創。記者劉學聖／攝影

樺加沙颱風外圍環流挾強勁風雨，導致花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥流沖到下游，花蓮光復鄉成一片汪洋，搶救工作仍持續進行中。據農業部農糧署彙整各縣市政府查報資料統計，截至今傍晚17時止，農業產物及民間設施估計損失計2億5408萬元，主要為農田埋沒302公頃。

據農糧署統計，縣市受損以花蓮縣損失2億5378萬元（占99.9％）及台東縣損失30萬元（占0.1％）較為嚴重。

農產估計損失金額1258萬元，農作物被害面積170公頃，被害程度56％，換算無收穫面積95公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積132公頃，損害程度51％，換算無收穫面積67公頃，損失金額738萬元，其次為西瓜、冬瓜、其他蔬菜及大豆等。

民間設施損失金額2億4150萬元，農田流失及埋沒損失金額約2億4120萬元，主因農田埋沒302公頃；漁業設施估計損失金額30萬元，主因漁船毀損。

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

同島一命！高雄特搜隊出動 支援花蓮水災搜救行動

「盼助度過艱辛時刻」花蓮光復鄉受創嚴重 陳其邁宣布捐出一個月所得

花蓮洪災致死傷 民進黨成立「媒合資源協助救災前進指揮所」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 日華懇會長古屋圭司發文慰問

相關新聞

嚴重淹水…颱風樺加沙校園災損初估6377萬元 花蓮損失最重

教育部今天統計颱風樺加沙校園災損，初估新台幣6377萬餘元，花蓮縣最為嚴重，光復國中淹水，多項設備嚴重損壞，估計損失60...

樺加沙颱風影響…桃機今取消133架次 南北觀景台重新開放

隨著樺加沙颱風逐漸遠離台灣，空中交通逐步恢復正常，機場公司統計，截至今天下午13時00分，共取消133架次航班。此外，桃...

台鐵全力搶修 東部幹線25日首班車起恢復行駛

台鐵鹿野=山里間今天下午因列車撞擊落石土堆後出軌，目前路線仍不通。台鐵晚間表示，現正全力搶修，預計明天東部幹線首班車起恢...

災區滿目瘡痍 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

洪災過後，花蓮光復鄉市區仍滿目瘡痍，處處泥濘，花蓮縣府今晚宣布，受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣光...

樺加沙颱風豪雨成災 災阻路段增至5處

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(24)日19時00分止，災阻路段共5處，包括花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋遭沖毀等。

樺加沙風災…花蓮農損逾2.5億 農田埋沒302公頃

樺加沙颱風外圍環流挾強勁風雨，導致花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥流沖到下游，花蓮光復鄉成一片汪洋，搶救工作仍持續進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。