颱風遠離啟動軍機疏運 馬祖仍有零星旅客滯留
颱風樺加沙遠離，今天上午仍有900餘名旅客滯留馬祖，縣府原申請3架次軍機疏運，但因天候等因素僅飛2架次。傍晚為止滯留旅客仍有約150人，若天候許可，明天中午前可望疏運完畢。
連江縣政府交通旅遊局今天下午宣布，協調立榮航空公司25日加開1班松山往返南竿加班機，上午8時從松山機場起飛，9時30分從南竿機場返回松山。南竿往松山不開放訂位，並於明天上午8時起於南竿、北竿機場依優先候補順序唱名候補。松山往南竿可網路訂位。
除民航機外，連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐今天晚間告訴中央社記者，已向國防部提出25日1架次軍機疏運需求，但仍待核准。若明天軍機順利起降，目前滯留馬祖約150名旅客，應可望於明天中午前輸運完畢。
受颱風樺加沙影響，22與23日馬祖對外海空交通大亂。交旅局今天上午起啟動疏運，並申請3架次軍機。但疏運過程一波三折，原定上午11時許從南竿機場返回松山的第1架次軍機，因機械需檢查，緊急改派另1架軍機投入疏運。而第3架次更因天候不佳取消。最終2架次共疏運140人。
