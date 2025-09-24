快訊

災區滿目瘡痍、處處泥濘 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

颱風遠離啟動軍機疏運 馬祖仍有零星旅客滯留

中央社／ 連江縣24日電
連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐已向國防部提出25日1架次軍機疏運需求，但仍待核准。本報資料照片
連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐已向國防部提出25日1架次軍機疏運需求，但仍待核准。本報資料照片

颱風樺加沙遠離，今天上午仍有900餘名旅客滯留馬祖，縣府原申請3架次軍機疏運，但因天候等因素僅飛2架次。傍晚為止滯留旅客仍有約150人，若天候許可，明天中午前可望疏運完畢。

連江縣政府交通旅遊局今天下午宣布，協調立榮航空公司25日加開1班松山往返南竿加班機，上午8時從松山機場起飛，9時30分從南竿機場返回松山。南竿往松山不開放訂位，並於明天上午8時起於南竿、北竿機場依優先候補順序唱名候補。松山往南竿可網路訂位。

除民航機外，連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐今天晚間告訴中央社記者，已向國防部提出25日1架次軍機疏運需求，但仍待核准。若明天軍機順利起降，目前滯留馬祖約150名旅客，應可望於明天中午前輸運完畢。

受颱風樺加沙影響，22與23日馬祖對外海空交通大亂。交旅局今天上午起啟動疏運，並申請3架次軍機。但疏運過程一波三折，原定上午11時許從南竿機場返回松山的第1架次軍機，因機械需檢查，緊急改派另1架軍機投入疏運。而第3架次更因天候不佳取消。最終2架次共疏運140人。

樺加沙颱風 馬祖 航空公司

延伸閱讀

樺加沙颱風重創花蓮 南山人壽啟動關懷慰問措施

小三通停航2天後復航...水頭碼頭擠爆 單日疏運逾6千人

颱風樺加沙致旅客滯留金門 加班機助疏運

國防部預告修正軍機噪音補償辦法 增列補助調整機制

相關新聞

嚴重淹水…颱風樺加沙校園災損初估6377萬元 花蓮損失最重

教育部今天統計颱風樺加沙校園災損，初估新台幣6377萬餘元，花蓮縣最為嚴重，光復國中淹水，多項設備嚴重損壞，估計損失60...

颱風樺加沙致旅客滯留金門 加班機助疏運

颱風樺加沙影響金門對外交通，海空運逐漸恢復後，今天有數百名遭滯留旅客搭機返台，為助盡速疏運，航空公司投入往台北、高雄加班...

樺加沙颱風影響…桃機今取消133架次 南北觀景台重新開放

隨著樺加沙颱風逐漸遠離台灣，空中交通逐步恢復正常，機場公司統計，截至今天下午13時00分，共取消133架次航班。此外，桃...

樺加沙颱風豪雨成災 災阻路段增至5處

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(24)日19時00分止，災阻路段共5處，包括花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋遭沖毀等。

颱風遠離啟動軍機疏運 馬祖仍有零星旅客滯留

颱風樺加沙遠離，今天上午仍有900餘名旅客滯留馬祖，縣府原申請3架次軍機疏運，但因天候等因素僅飛2架次。傍晚為止滯留旅客...

高雄桃源區拉芙蘭3里 明天停止上班、上課

受樺加沙颱風影響，南橫公路路基鬆動，加上持續有落石滑落，高雄市政府晚間宣布，高雄市桃源區拉芙蘭里、桃梅山里及復興里，明天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。