颱風樺加沙致旅客滯留金門 加班機助疏運

颱風樺加沙影響金門對外交通，海空運逐漸恢復後，今天有數百名遭滯留旅客搭機返台，為助盡速疏運，航空公司投入往台北、高雄加班機共3架次載運旅客。

颱風樺加沙導致往返台金航班自22日下午起取消，23日中午後航班恢復，金門往返廈門小三通則是22、23日連2天取消，今天恢復航駛，上午船班陸續抵金後，機場開始出現候補旅客；根據聯合候補系統資訊，截至下午6時已候補上超過300人，金門機場現場仍有上百人等待返台。

為助疏運旅客，金門航空站公告加班機資訊，立榮航空今天增開下午1時往台北加班機、下午5時往高雄加班機，華信航空加開晚間9時10分往台北加班機；金門航空站表示，因受颱風樺加沙颱影響，今天候補旅客較多，登記候補序號明天繼續沿用，尚未過號旅客無需再填寫。

1名經常往返金門機場、小三通水頭碼頭的計程車司機告訴中央社記者，許多台商、遊客經由金門往返大陸，前幾天小三通關閉，今天上午開始碼頭人就很多，也有許多乘客要搭車到機場返台。