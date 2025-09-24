嚴重淹水…颱風樺加沙校園災損初估6377萬元 花蓮損失最重

快訊

中央社／ 台北24日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖斷橋梁，光復鄉部分地區淹水災情嚴重。圖為24日光復國中校園不堪大水沖擊，大片泥沙淤積。圖／中央社
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖斷橋梁，光復鄉部分地區淹水災情嚴重。圖為24日光復國中校園不堪大水沖擊，大片泥沙淤積。圖／中央社

教育部今天統計颱風樺加沙校園災損，初估新台幣6377萬餘元，花蓮縣最為嚴重，光復國中淹水，多項設備嚴重損壞，估計損失6000萬元。

教育部校安中心截至今天下午3時統計，受災學校共24校，初估損失金額6377萬餘元。其中花蓮縣有5校回報災損、台東縣8校。損失金額花蓮6053萬元、台東202萬元。

目前回報損失最嚴重的是花蓮縣立光復國中，校內淹水情形嚴重，廚具設備、各項配管接線、設施設備、校車、足球場、田徑場都嚴重損害，估計損失6000萬元。其次是台東縣立寶桑國中，因活動中心屋頂浪板掀開、室內嚴重淹水，地板壓克力漆多處隆起，多塊輕鋼架板掉落破損，估計損失150萬元。

不過教育部指出，花蓮縣光復鄉目前停水、停電，鄉內各校充滿泥水，學校人員難以通報，必須等退水後才能進一步評估災損。

