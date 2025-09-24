快訊

樺加沙颱風重創花蓮！衛福部啟動8大應變措施 最新收治病患數曝

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
樺加沙颱風重創花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖造成溢流災情，衛福部表示，自颱風海警發布後即啟動8大應變措施。本報資料照片
樺加沙颱風帶來豪雨，使花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情。衛福部今指出，颱風海警發布後即啟動8大應變措施，包括撤離孤島地區洗腎患者與孕產婦、調度災難醫療隊、災區設置診療及無人機送藥支援等。昨天已在花蓮光復糖廠啟動「臨時醫療站」，後續將評估是否由無人機協助送藥。

花蓮災情嚴重，行政院於花蓮光復鄉成立前進協調所，由行政院長卓榮泰率隊勘災，衛福部長石崇良偕同到場，並指派健保署東區業務組組長黃兆杰、醫福會執行長林慶豐等人，協助資源調度及醫療救援指揮，疾管署及社工司也派員進駐。

衛福部醫事司表示，樺加沙颱風海上颱風警報發布後，立刻透過全國衛生主管聯繫機制，通知易致孤島地區縣市衛生局，務必將洗腎患者、孕產婦撤離，並於9月21日晚間19時45分完成陸上颱風警報警戒區縣市的相關撤離電話通知。

衛福部說明，截至今上午7時許，急救責任醫院共收治緊急傷病患49人，其中33人已出院。災民收容安置方面，目前光復高職體育館169人、大進國小306人、萬榮國小4人、鳳林樂活會館29人，合計508人。

衛福部並動員花蓮家扶中心等民間團體，協助盤點物資與提供急難需求，花蓮縣政府啟動「一戶一社工」關懷服務，針對死亡家屬與傷者提供即時協助；同時串聯慈濟、家扶、世界展望會等團體，強化公私協力救援。

在花蓮光復醫療救護站部分，衛福部花蓮醫院林彥雄院長及1名醫師、2名護理師、5名醫療人員、1名行政人員，已到現場協助醫療照護；衛福部玉里醫院簡以嘉院長率心理健康團隊，包含醫師、心理師、社工等各1人，提供災民心理照護。

若災民遺失健保卡或藥物，也可透過「例外就醫」機制就診，衛生局設立單一窗口電話（03-8224750），協助開方與領藥。

至於藥品供應方面，食藥署持續協調確保穩定，藥師公會可支援調劑與送藥，衛福部次長林靜儀表示，會不會無人機送藥支援上在評估中。

在災後防疫上，疾管署與花蓮縣衛生局加強清理家園防護宣導，並監測社區與收容所疫情，目前未出現特殊群聚或疫情，並已調度疫苗以滿足當地接種需求。

海巡東部分署投入花蓮救災 「機動式紅外線熱顯像車」完成待命

花蓮馬太鞍溪堰塞湖奪命 兩個月前雲林草嶺潭才驚險解危

棒球／周思齊花蓮母校也受損 球芽基金擔心交通和復原狀況

堰塞湖溢流釀死傷 賴總統：中央首長多次對花蓮提出預警

樺加沙風災…花蓮農損逾2.4億 主因為農田埋沒300公頃

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，大雨也造成許多農損。經農業部農糧署彙整各縣市政府查報資料統計，截至今上午11時止，...

樺加沙颱風災情不止馬太鞍溪橋斷 台東還有土石流擋路

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(24)日12時00分止，共預警性封閉路段4處，災阻路段3處，道路災情也有2處。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

受到樺加沙颱風環流及外圍環流影響，花蓮多日大雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，洪水已造成14死、34傷，失聯更高達124人...

3颱共存 氣象署：樺加沙仍讓南部易雨 博羅依影響東部

中央氣象署預報科科長林伯東上午指出，樺加沙颱風遠離，目前移動到中國沿海，今晚登陸中國南方沿海，還是強烈颱風，太平洋高壓在...

樺加沙颱風影響 今船班76次停航飛機也有取消或延誤

受樺加沙颱風影響，交通部航港局表示，今日(9月24日)共有11航線，計76次停航。民航局也說，今日截至上午10:00，國...

