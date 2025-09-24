快訊

樺加沙颱風災情不止馬太鞍溪橋斷 台東還有土石流擋路

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(24)日12時00分止，共預警性封閉路段4處，災阻路段3處，道路災情也有2處。

預警封閉路段包括花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~184K+500 (關原至太魯閣路段)因降雨及路況零星落石持續發生，暫停實施放行，預定明(25)日17時開放。高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

此外，還有高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口~向陽)，已於9月22日17時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。花蓮縣富里鄉台23線7K~16K+840(豐南至臺東縣界路段)，已於9月24日11時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

災阻路段共3處，包括花蓮縣光復鄉台9線231K+650~232K+810(馬太鞍溪橋) 馬太鞍溪橋遭沖毀，已發布揭露替代路線方案。台東縣卑南鄉台9線341K+0~341K+500 (鹿鳴橋至龍過脈路段) 土石流，道路阻斷無法通行。台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)，150K+100路基坍塌及155K+100、161K+100、163K+000、170K+100、179K+200、180K+100、181K+800、185K+600、188K+600(彩霞隧道)、190K+600等多處發生邊坡坍方及土石泥流造成雙向道路阻斷。

道路災情也有2處，包括台東縣大武鄉台9線425K+100(南興路段) 土石泥流，占用南下外側車道，南下內車道正常通行。高雄市桃源區台20線99K+500(復興路段) 因荖濃溪水位上漲，溪水溢淹至路面，東向車道封閉，西向車道單線雙向通行。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

受到樺加沙颱風環流及外圍環流影響，花蓮多日大雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，洪水已造成14死、34傷，失聯更高達124人...

又3颱共存！會有藤原效應嗎？氣象粉專這樣說

目前西北太平洋有3個颱風，除了中颱浣熊、強颱樺加沙，還有凌晨剛生成的輕颱博羅依。再次3颱共存，會有藤原效應嗎？

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

受樺加沙颱風影響，花蓮光復鄉、卓溪鄉今天都停班停課，縣府稍早再宣布，瑞穗鄉奇美國民小學，以及玉里鎮的縣立三民國民中學，今...

樺加沙風災…花蓮農損逾2.4億 主因為農田埋沒300公頃

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，大雨也造成許多農損。經農業部農糧署彙整各縣市政府查報資料統計，截至今上午11時止，...

樺加沙颱風災情不止馬太鞍溪橋斷 台東還有土石流擋路

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(24)日12時00分止，共預警性封閉路段4處，災阻路段3處，道路災情也有2處。

3颱共存 氣象署：樺加沙仍讓南部易雨 博羅依影響東部

中央氣象署預報科科長林伯東上午指出，樺加沙颱風遠離，目前移動到中國沿海，今晚登陸中國南方沿海，還是強烈颱風，太平洋高壓在...

