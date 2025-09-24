花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
氣象署持續對花蓮、台東、屏東等發豪雨特報。聯合報系資料照片
受到樺加沙颱風環流及外圍環流影響，花蓮多日大雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，洪水已造成14死、34傷，失聯更高達124人。但花蓮大雨還沒有停，中央氣象署上午持續針對花蓮等6縣市發布豪雨特報。

中央氣象署上午11時50分針對花蓮、屏東及台東等6縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，受樺加沙颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(24)日台東縣地區、花蓮縣地區、屏東縣山區及恆春半島有局部大雨或豪雨，屏東地區及宜蘭、高雄山區、澎湖、綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

中央氣象署預報科科長林伯東上午指出，樺加沙颱風遠離，目前移動到中國沿海，今晚登陸中國南方沿海，還是強烈颱風，太平洋高壓在台灣東方，台灣南邊氣流交會，容易有對流發生，且台灣南方大氣不穩定，在樺加沙還沒有完全離開前，台灣南部容易下雨。

受到氣流交會影響，林伯東指出，目前強降雨落在南花蓮及屏東地區，時雨量仍有40到70毫米，3小時雨量台東部分地區上午仍有約100毫米，預估今天上午11時到下午2時，南花蓮及台東等區域3小時雨量可能會有20-30毫米，部分區域仍可達30-50毫米，但會較昨晚、上午趨緩，下午之後更趨緩。

樺加沙颱風 颱風

