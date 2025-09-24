3颱共存 氣象署：樺加沙仍讓南部易雨 博羅依影響東部

中央氣象署預報科科長林伯東上午指出，樺加沙颱風遠離，目前移動到中國沿海，今晚登陸中國南方沿海，還是強烈颱風，太平洋高壓在台灣東方，台灣南邊氣流交會，容易有對流發生，且台灣南方大氣不穩定，在樺加沙還沒有完全離開前，台灣南部容易下雨。

林伯東指出，凌晨在菲律賓東南方海面生成的博羅依颱風，預估以偏西和西北西方向通過呂宋島南部，周末到下周一再進到南海，對台灣天氣沒有直接影響，但移動過程中對台灣天氣會有小小轉變，因通過呂宋島時台灣吹東風到東南風，進到南海後台灣吹東南風，周日到周二台東及恆春半島降雨較明顯。至於浣熊颱風預計朝北太平洋前進。

受到氣流交會影響，林伯東指出，目前強降雨落在南花蓮及屏東地區，時雨量仍有40到70毫米，3小時雨量台東部分地區上午仍有約100毫米，預估今天上午11時到下午2時，南花蓮及台東等區域3小時雨量可能會有20-30毫米，部分區域仍可達30-50毫米，但會較昨晚、上午趨緩，下午之後更趨緩。

林伯東指出，今天零時到上午10時降雨較多區域包括花蓮山區、南花蓮及台東、屏東 花蓮，台東縣累積雨量達306毫米、 屏東209毫米及花蓮132毫米。氣象署持發布豪雨特報，包括東半部及南部都是豪雨或豪雨等級以上降雨。

林伯東指出，未來一周天氣，周四到周六花東、基隆北海岸、宜蘭有零星降雨，西半部恢復午後零陣雨天氣型態。周日到周二受博羅依颱風逐漸通過呂宋島，東風及東南風帶來較多水氣，東南角的台東及恆春半島降雨較明顯。雨勢趨緩但山區歷經較大降雨事件請慎防坍方、落石及土石流。今天南部沿海及明晚起北海岸、東半部及恆春半島有長浪。