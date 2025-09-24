聽新聞
樺加沙颱風影響 今船班76次停航飛機也有取消或延誤
受樺加沙颱風影響，交通部航港局表示，今日(9月24日)共有11航線，計76次停航。民航局也說，今日截至上午10:00，國內線取消6架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線取消145架次、延誤2架次。
航港局指出，今基隆-馬祖：全部停航(1航次)。南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。北竿白沙-福州黃岐：部分停航(開航2航次、停航2航次)金門-石井：全部停航(4航次)。高雄-馬公：全部停航(1航次)。台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(2航次)。東港-小琉球：全部停航(50航次)。鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。富岡-綠島：部分停航(開航4航次、停航2航次)。富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。後壁湖-蘭嶼：全部停航(2航次)。
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
