樺加沙颱風影響 今船班76次停航飛機也有取消或延誤

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
受樺加沙颱風影響，交通部航港局表示，今日(9月24日)共有11航線，計76次停航。圖／本報資料照片
受樺加沙颱風影響，交通部航港局表示，今日(9月24日)共有11航線，計76次停航。圖／本報資料照片

受樺加沙颱風影響，交通部航港局表示，今日(9月24日)共有11航線，計76次停航。民航局也說，今日截至上午10:00，國內線取消6架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線取消145架次、延誤2架次。

航港局指出，今基隆-馬祖：全部停航(1航次)。南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。北竿白沙-福州黃岐：部分停航(開航2航次、停航2航次)金門-石井：全部停航(4航次)。高雄-馬公：全部停航(1航次)。台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(2航次)。東港-小琉球：全部停航(50航次)。鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。富岡-綠島：部分停航(開航4航次、停航2航次)。富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。後壁湖-蘭嶼：全部停航(2航次)。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

樺加沙颱風 颱風

相關新聞

又3颱共存！會有藤原效應嗎？氣象粉專這樣說

目前西北太平洋有3個颱風，除了中颱浣熊、強颱樺加沙，還有凌晨剛生成的輕颱博羅依。再次3颱共存，會有藤原效應嗎？

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

受樺加沙颱風影響，花蓮光復鄉、卓溪鄉今天都停班停課，縣府稍早再宣布，瑞穗鄉奇美國民小學，以及玉里鎮的縣立三民國民中學，今...

3颱共存 氣象署：樺加沙仍讓南部易雨 博羅依影響東部

中央氣象署預報科科長林伯東上午指出，樺加沙颱風遠離，目前移動到中國沿海，今晚登陸中國南方沿海，還是強烈颱風，太平洋高壓在...

樺加沙颱風影響 今船班76次停航飛機也有取消或延誤

受樺加沙颱風影響，交通部航港局表示，今日(9月24日)共有11航線，計76次停航。民航局也說，今日截至上午10:00，國...

土石流警戒發布 247條全集中花東與屏東

颱風樺加沙雖遠離，外圍環流持續帶來降雨。農業部農村發展及水土保持署今天上午發布土石流潛勢溪流警戒，包括128條紅色警戒及...

樺加沙颱風受災戶 公路監理業務可展延至明年3月底

樺加沙颱風影響台灣，造成部分地區災情嚴重，為照顧災區民眾權益，公路局公布「0923樺加沙颱風受災民眾公路監理業務權益照顧...

